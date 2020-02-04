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Ailelerin kavgasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavganın ardından, silahla açılan ateş sonucu 11 yaşındaki Sinan Üstünalp hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Ailelerin kavgasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde, husumetli iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı.

Sokakta yaşanan kavganın ardından karşı taraftan kişiler, bir süre sonra otomobil ile sokağa gelerek silahla ateş açtı.

11 YAŞINDAKI SİNAN HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu, 11 yaşında olduğu öğrenilen Sinan Üstünalp göğsüne isabet eden kurşunla yaşamını yitirirken, amcaları Ali Üstünalp ve Aziz Üstünalp yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

"BENİM CANIM YANDI, BAŞKA ANNELERİN CANI YANMASIN"

Küçük çocuk toprağa verilirken Anne Sibel Üstünalp, " Mahallede kavga çıkmıştı. Neden çıktı bilmiyordum. Çocuğum, babaannesine 'polise haber vereyim' dedi. Benim çocuğumun günahı bu mu? Gördü babaannesi söyledi. Geldiler kalbine sıktılar. Yakalansın, tutuklansın istiyorum. İçim biraz rahatlasın. Benim çocuğum hiç yoktan gitti. Onu benden ayırdılar. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın." dedi.

"11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANINI ALDILAR"

Olay sırasında bacağından yaralanan Aziz Üstünalp, "Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Sesler duydum. Uykudan kalktım. Aşağıya indim. Bir kaç kişi gelmiş. Arabanın içinden önüne gelene sıkmış. Yeğenimi de öldürdü. Kardeşim de yaralandı. Yoğun bakımda. 11 yaşında çocuğu öldürdü. Benim kardeşlerim olay olmadan önce polisi aramış, bizi vurmaya gelecekler demiş. Polisler geldi. Polisler ayrıldıktan bir saat sonra olay oldu. 11 yaşında çocuğun canını aldılar." dedi.

"BABAANNE BUNLARI POLİSE SÖYLEYELİM GELİP ALSINLAR DİYORDU"

Babaanne Hamide Üstünalp ise "Ben sürekli evin önünde otururum. Onlar buradan geçince korkardım. Korkarak evin içine zor atıyordum kendimi. Burada hırsızlık yapıyorlardı. Arkadaşlarına beni göstererek 'bu kadın beni polise şikayet ediyor' diyordu. Torunum yanımda oluyordu. 'Babaanne bunları polise söyleyelim gelip alsınlar' diyordu. Olay günü, otomobil ile yavaş ilerleyerek sokağa girdiler. Arabanın camı az açılmıştı. Camlar siyahtı içerisini görünmüyordu. Silahı çıkardı biri ve ateş ederek ilerledi. Torunum az ileride direğin yanındaydı. Oğlum da o taraftaydı." dedi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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