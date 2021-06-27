“Ailemizle iç içe, yürek yüreğeyiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı ev, hasta ve nezaket ziyaretleriyle vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başkan Oğuz, “Kahramankazan’ımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizle her zaman iç içe, yürek yüreğeyiz” dedi.

Kahramankazan’da yaşayan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Oğuz, ziyaretlerinde vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Vatandaşlarla sohbet eden Oğuz, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını vatandaşlara sorarak, isteklerini dinliyor. Ziyaret ettiği evlerde aileden biri gibi karşılanan Oğuz, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor. Oğuz, ilçedeki hasta vatandaşları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Sokak, çarşı, pazar ve esnaf ziyaretlerini de aralıksız devam ettiren Oğuz, burada karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet edip, hâl hatır soruyor.

57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz

Oğuz, başkan seçildiği günden bu yana sürekli vatandaşla iç içe olduğunu belirterek, “Kahramankazan’ımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizle her zaman iç içeyiz ve ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. 81 ilden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı Kahramankazan’da, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden bir aradayız. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını kendilerine iletiyorum, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla hep iç içe hep yürek yüreğe sürdürüyoruz” diye konuştu.

