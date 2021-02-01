  • BIST 1.492
  • Altın 430,225
  • Dolar 7,1790
  • Euro 8,6834
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 6 °C
»

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

ANTALYA’da il dışında yaşayan ailesinin D.B.S. adlı genç kızdan uzun süre haber alamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın evine giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiğinde D.B.S.'yi yüzü kanlar içinde buldu.
Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2817 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Antalya’da tek başına yaşayan D.B.S., şehir dışında yaşayan ailesinin telefonlarına cevap vermeyince, aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D.B.S.'nin kapısını uzun süre çalmasına rağmen cevap alamayınca, savcılıktan alınan izinle itfaiye ekipleri kapıyı kırdı.

YÜZÜ KAN İÇİNDE BULUNDU

İçeri giren ekipler, D.B.S.'yi yüzü kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan D.B.S.'nin, sinir krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak01 Şubat 2021 Pazartesi 15:45
  • Çorum’da ‘yanlış parmağın ameliyat edildiği’ iddiası01 Şubat 2021 Pazartesi 09:33
  • Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı31 Ocak 2021 Pazar 16:20
  • Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı31 Ocak 2021 Pazar 16:20
  • Bele bağlı iple çatıda tehlikeli kar temizliği31 Ocak 2021 Pazar 09:42
  • İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabileceği uyarısı30 Ocak 2021 Cumartesi 10:42
  • Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek30 Ocak 2021 Cumartesi 10:41
  • Bursa'da, 1'i ambulans 7 aracın karıştığı zincirleme kaza29 Ocak 2021 Cuma 21:43
  • TIR'ın devrildiği yol, 2 saat ulaşıma kapandı29 Ocak 2021 Cuma 21:41
  • Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü29 Ocak 2021 Cuma 20:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti