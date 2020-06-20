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Ailesi kayıp başvurusu yaptı, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Ailesi kayıp başvurusu yaptı, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesi kayıp başvurusu yaptı, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Bucak'ta oturan Yılmaz Günel, dün evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Meraklanan yakınları, durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın arama çalışması başlattığı Yılmaz Günel, Kızılseki köyünün Yoncaağaç mevkisindeki ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede Yılmaz Günel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Günel'in cesedi, otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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