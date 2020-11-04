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Ailesinin komşusu, köpeğini tüfekle öldürdü

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesine ailesini ziyarete giden Aliye Kaçmaz'ın labrador cinsi köpeği, iddiaya göre bahçesine girdiği karşı komşu T.A. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Ailesinin komşusu, köpeğini tüfekle öldürdü

Antalya'da oturan Aliye Kaçmaz, labrador cinsi 'Ateş' adlı köpeğini de yanına alarak birkaç gün önce Dinar'a bağlı Duman köyünde oturan ailesini ziyarete gitti. Aliye Kaçmaz'ın köpeği, dün sabah saatlerinde karşı komşu T.A.'nın bahçesine girdi. Durumu fark eden Aliye Kaçmaz da köpeğini almak için bahçeye gitti. Bu sırada T.A. tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle köpeğe ateş etmek istedi. 'Yapma' diyerek araya girmeye çalışan Aliye Kaçmaz'a aldırış etmeyen T.A. tüfekle köpeğe bir el ateş etti. Köpeği gözleri önünde vurulan Aliye Kaçmaz, hemen hayvana müdahale etmek istedi. Silah sesini duyan diğer aile üyeleri de Aliye Kaçmaz ve köpeğinin yanına geldi. Köpeğinin öldüğünü anlayan Aliye Kaçmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Köpeğine sarılan Aliye Kaçmaz, "Ateş, oğlum kalk. Gözleri açık gitti. Bana doyamadı oğlum. Ben sana vurmaya kıyamıyordum kalk oğlum. Ne yaparım ben sensiz. Seni çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber verilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, Aliye Kaçmaz'ın şikayetçi olması üzerine köpeği vuran T.A.'nın ifadesine başvurdu. Karakola götürülen T.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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