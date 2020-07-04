Air France, Koronavirüs nedeniyle 7 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

Air France-KLM, şirketin Fransa kolunda 7 bin 500'den fazla çalışanını işten çıkartacağını duyurdu.

Avrupa'nın ikinci en büyük havayolu şirketi, Air France'tan 6 bin 560, bölgesel hava yolu Hop!'tan da 1020 kişinin çıkartılacağını açıkladı.

İşten çıkarmaların önümüzdeki üç yıl için planlandığını belirten şirket, Covid-19 salgınındaki belirsizlikler nedeniyle "toparlanma çok yavaş olacak gibi görünüyor" denildi.

Salgının zirve yaptığı dönemde, şirketin gelirleri yüzde 95 azalmış ve Air France'ın günlük zararı 15 milyon euroya ulaşmıştı.