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Ajax hücum hattını Haller ile güçlendirdi

Ajax, West Ham United'ın Fildişi Sahilli santrforu Sebastien Haller'i transfer etti.
Ajax hücum hattını Haller ile güçlendirdi

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) lideri Ajax, West Ham United'ın Fildişi Sahilli santrforu Sebastien Haller'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Ajax'ın transfer için West Ham United'a 22,5 milyon avro ödeyeceği belirtildi.

Fransa'da doğan ve ülkenin alt yaş milli takımlarında forma giyen Haller, A milli takım tercihini, memleketi Fildişi Sahili'nden yana kullandı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Auxerre'de başlayan Haller, Utrecht ve Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2019 yazında 50 milyon avro karşılığında West Ham United'a gitmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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