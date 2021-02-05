  • BIST 1.545
  • Altın 408,640
  • Dolar 7,0637
  • Euro 8,4641
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Ajax, yeni transferi Haller'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak

Sebastien Haller, yönetim hatası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilemedi.
Ajax, yeni transferi Haller'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak

Hollanda ekibi Ajax, 22,5 milyon avroya transfer ettiği Sebastien Haller'i yönetimsel bir hata nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında West Ham United'dan transfer edilen 26 yaşındaki forvet, yönetim hatası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilemedi.

UEFA nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınamadığı ve Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun geri kalanındaki Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Kariyerine Auxerre'de başlayan, Utrecht ve Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2019 yazında 50 milyon avroya West Ham United'a giden Haller, Ajax ile geçen ay 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı05 Şubat 2021 Cuma 11:35
  • NBA'de Lakers Nuggets karşısında LeBron James ile kazandı05 Şubat 2021 Cuma 11:34
  • Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor05 Şubat 2021 Cuma 10:25
  • Medipol Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük05 Şubat 2021 Cuma 10:24
  • Futbolda haftanın programı05 Şubat 2021 Cuma 09:43
  • Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu05 Şubat 2021 Cuma 09:42
  • Tokyo Olimpiyatları'nda seyircilerle ilgili karar 'son dakikaya dek' bekletilecek05 Şubat 2021 Cuma 09:11
  • Anadolu Efes Barcelona'yı devirdi05 Şubat 2021 Cuma 09:11
  • Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu05 Şubat 2021 Cuma 09:10
  • Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi05 Şubat 2021 Cuma 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti