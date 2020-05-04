AK Gençlik Ankara’dan “Kardeşlik Sofrası”

KOVİD-19 salgınına karşı yapılan Evde Kal çağrıları üzerine toplu iftar programlarının yapılmaması üzerine AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları harekete geçti.

İnsan sağlığı açısından getirilen önlemler kapsamında iftar çadırları ve toplu bulunulacak mekanları bir süreliğine kısıtlandı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları kurulamayan iftar çadırları yerine Ankara’nın ilçelerinde Gençlik Kolları teşkilat mensuplarıyla birlikte “Her Sofra, Bir Dua” sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalıp, İlçe ilçe ailelere, hijyen ve dezenfekte kurallarına uyularak sıcak yemek dağıtıyor.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak YILDIZ: “Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında bu yıl toplu iftar programlarını koronavirüsü’ne karşı alınan tedbirler kapsamında yapamayacağız. Ancak içinde bulunduğumuz şu mübarek Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi ailelerimize Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek “Her Sofra, Bir Dua” diyerek sıcak yemekler bırakıyoruz.”

