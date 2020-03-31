  • BIST 89.433
  • Altın 339,124
  • Dolar 6,5838
  • Euro 7,2238
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

AK Gençlik Ankara’dan  komşuluk seferberliği

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımız, '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere sokağa çıkma yasağı' ilan edilmesinden sonra 'Komşuluk seferberliği' başlattı.
AK Gençlik Ankara’dan  komşuluk seferberliği

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız  65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra "Komşuluk Seferberliği" programları adı altında ‘Biz onlara emanettik, şimdi onlar bize emanet’ sloganı ile çıktığımız bu yolda büyüklerimizden evde kalma sözü aldık, talepleri doğrultusunda siparişlerini hazırlayıp teslim ediyoruz.Kıymetli büyüklerimizin,komşularımızın talebi olması durumunda Ankara Gençlik kolları olarak  her zaman hazırız ve emrinizdeyiz.

basliksiz-1-kopya.jpg
 Genç arkadaşlarımızdan ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karantina süresi biten öğrenciler tahliye edildi: Evde kal30 Mart 2020 Pazartesi 09:26
  • Türkiye 'Vefa' ile iyiliği dalga dalga büyüttü30 Mart 2020 Pazartesi 09:11
  • Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış: 65 yaş üstü ihtiyaç sahilerine...30 Mart 2020 Pazartesi 09:08
  • Kırşehir'de sokağa el dezenfekte istasyonu!29 Mart 2020 Pazar 15:23
  • Eskişehir'de eldivenli dilenci görenleri şaşırttı28 Mart 2020 Cumartesi 14:30
  • Selçuk: Huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk28 Mart 2020 Cumartesi 12:05
  • Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kimidir? Nereli? Ne mezunu? Kaç yaşında?28 Mart 2020 Cumartesi 11:12
  • 30 proje için 23 milyon 175 bin lira destek28 Mart 2020 Cumartesi 10:27
  • Avcılar'da yasak dinlemediler, sahilde spor yaptılar28 Mart 2020 Cumartesi 10:01
  • Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı28 Mart 2020 Cumartesi 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti