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AK Gençlik Ankara’dan  komşuluk seferberliği

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımız, '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere sokağa çıkma yasağı' ilan edilmesinden sonra 'Komşuluk seferberliği' başlattı.
AK Gençlik Ankara’dan  komşuluk seferberliği

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız  65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra "Komşuluk Seferberliği" programları adı altında ‘Biz onlara emanettik, şimdi onlar bize emanet’ sloganı ile çıktığımız bu yolda büyüklerimizden evde kalma sözü aldık, talepleri doğrultusunda siparişlerini hazırlayıp teslim ediyoruz.Kıymetli büyüklerimizin,komşularımızın talebi olması durumunda Ankara Gençlik kolları olarak  her zaman hazırız ve emrinizdeyiz.

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 Genç arkadaşlarımızdan ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

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