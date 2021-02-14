AK Gençlik Burak Yıldız'a emanet

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçilen Burak Yıldız, “Peygamber efendimizin ‘iki günü eşit olan ziyadadır’ buyruğunu yolumuzun ilk adımı bilip çıkmış olduğumuz bu meşakkatli yolun gereklerini getireceğiz” dedi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, Karapürçek’teki Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda geçtiğimiz hafta yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla canlı bağlandığı kongreye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri ve çok sayıda ilçe belediye başkanı ile gençlik kolları üyeleri katıldı.

“COŞKUNUZLA AZMİMİZ BİLENİYOR”

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti gençlik kollarının vesayetlere, yozlaşmaya, millete tepeden bakan zihniyete karşı vakur bir duruşa sahip olduğunu belirterek, "Sizlerle birlikte olunca coşkunuzla bizim de mücadele azmimiz bileniyor. Gençliğimizdeki heyecanı sizinle yeniden yüreğimizde hissediyoruz" dedi. Oktay, "Geleceğe dair sarsılmaz inancınızla gençlerin siyasette aktif özne olduğunu gösterdiniz. Millet aşkıyla gönüllerimizin dolup taştığını hep birlikte görüyoruz. Alacağınız yeni görevlerle bu sorumluluğunuz bir kart daha artmıştır" ifadelerini kullandı.

“DİK DURMAMA ŞANSIMIZ YOK”

Salondan, 'Dik dur eğilme, bu gençlik seninle' sloganları atılması üzerine Oktay, "Sizler burada oldukça dik durmama şansımız yok. Bizim Recep Tayyip Erdoğan’la oldukça dik durmama şansımız yok" diye karşılık verdi.

“GÖZÜMÜZÜ UZAYA ÇEVİRDİK”

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi gençlerle güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf ettiklerini vurguladı. Oktay, "Dayanışmanızla birlik beraberliğinizle nifak tohumu ekmeye çalışanlara en büyük cevabı sizler vereceksiniz. 2053-2073 vizyonumuza giden taşları hep birlikte döşeyeceğiz. Birileri ümidini dışarıya bağlayabilir. Biz sizlerden ve gençlerden alırız gücümüzü. Birileri kafasını kuma gömerek, 'ne gerek var İHA'ya SİHA'ya' desin. 'Ne işimiz var Suriye'de' desin. Onlar öyle diye dursunlar biz gözümüzü uzaya çevirmiş, çıtayı yükseklere çıkarmış durumdayız. Siz bunları daha ileri boyutlara taşıyacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ ANAYASA GENÇLERİN ANAYASASI OLACAK”

AK Parti Genel Sekreteri Şahin ise kongrede bir konuşmada yeni anayasanın gençlerin anayasası olacağını belirterek şöyle devam etti: "AK Parti gençlere en çok desteği veren ve gençlerin de en çok desteklediği partidir. 15 Temmuz gecesinde FETÖ'nün militanlarına karşı TBMM önünde, Genelkurmay'ın önünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde o hayasızca akına karşı göğsünü sizler siper ettiniz. Şimdi önümüzde çok değerli bir sınav var kardeşlerim. Nedir o? Yeni anayasadır. İnşallah demokratik, özgürlükçü, sivil ve yeni bir anayasayı da sizlerin fikirleriyle, sizlerin destekleriyle bu ülkeye kazandıracağız. Yeni anayasa tüm toplumsal kesimlerin anayasası olacaktır. Yeni anayasa gençlerin anayasası olacaktır."

“AK GENÇLİK ELİNDEN, DİLİNDEN EMİN OLMAKTIR”

Kongrede konuşan genç AK Parti’li milletvekili Zeynep Yıldız da “Ak gençlik, elinden ve dilinden emin olmaktır. Birinin başı sıkışsa kapısını çalacağı ilk kişi Ak gençliği mensuplarıdır. Dolayısıyla biz bu düşüncelerle yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedeflerine bu şiarda devam edeceğiz” dedi.

“HAKKI VE HAKİKATİ ANLATACAĞIZ”

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahada gençlere daha çok ulaşmaya çalışacaklarını ve gençlere hakkı ve hakikati anlatacaklarını söyledi. Özcan 15 Şubat’ta kadın kolları kongresi 17 Şubat’ta ise il kongresinin olduğunu hatırlattı.

HADİSİ HATIRLATARAK ÇOK ÇALIŞMA SÖZÜ VERDİ

Kongreye tek aday girerek AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı seçilen Burak Yıldız ise şunları söyledi: “Bu coşkumuz ilelebet devam edecek ve inşallah gönüllere gireceğiz. Ankara’nın sokaklarında, caddelerinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu 2023, 2053,2071 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Peygamber efendimizin ‘iki günü eşit olan ziyadadır’ buyruğunu yolumuzun ilk adımı bilip çıkmış olduğumuz bu meşakkatli yolun gereklerini sizlerle beraber getireceğiz. Ak gençlik Ankara olarak 25 ilçemizde 1423 mahallemizde 22 üniversitemizde 24 bin 900 kardeşimizi partimize kazandırdık. Önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde Ankara’mızda 500 bin üzerinde ilk defa oy kullanacak genç kardeşlerimiz var. Birinci sorumluluğumuz bu yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak kardeşlerimizin oylarına talip olacağız. Sorumluluğumuz büyük.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-