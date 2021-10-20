  • BIST 1.432,800
  • Altın 527,64
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7600
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

AK Gençlikten Kırtasiye Yardımı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Kızılcahamam ve Güdül ilçelerinde yer alan ortaokullarda öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.
AK Gençlikten Kırtasiye Yardımı

AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Kübra Köksal, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Kızılcahamam Gençlik Kolları ve Güdül Gençlik Kolları teşkilatlarının katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte; Güdül'de Hacı Mehmet Uçar Ortaokulu ve Kızılcahamam'da Çeltikçi Ortaokulu'ndaki öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrencilerle keyifli vakit geçiren heyet, öğrencilere defter,  kalem, çanta gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paket yardımında bulundular.

Öğrenciler ile eğlenceli vakit geçiren İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız : “Geleceğimizin teminatı minik kardeşlerimiz ile buluşmanın heyecanı içerisindeyiz birlikte bolca neşelendik, eğlendik. Öğrenci kardeşlerimizin bir tebessümlerine vesile olabildiysek ne mutlu bizlere”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ın bütçesine onay21 Ekim 2021 Perşembe 00:08
  • 150 Yeni İtfaiyeci Alınacak21 Ekim 2021 Perşembe 00:07
  • Hibe Buğday Desteği 21 Ekim 2021 Perşembe 00:06
  • KKTC’den Etimesgut’a Ziyaret21 Ekim 2021 Perşembe 00:05
  • Türbeler Bakıma Alındı21 Ekim 2021 Perşembe 00:04
  • Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı Trafiğe Açıldı21 Ekim 2021 Perşembe 00:03
  • Altındağlı Boksörler 11 Madalya Kazandı21 Ekim 2021 Perşembe 00:02
  • AK Gençlikten Kırtasiye Yardımı21 Ekim 2021 Perşembe 00:01
  • Yenimahalle’nin 2022 bütçesi 720 milyon 500 bin20 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
  • Sincan Müzik Akademisi Kapılarını Açıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti