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AK Kadrolar 2071’i Görecek

AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti kadrolarının Malazgirt Zaferi’nin bininci yılı olan 2071’i göreceğini kaydederek, “Buna inancımız tamdır” dedi. 
AK Kadrolar 2071’i Görecek

AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KARAKOÇ’A RAHMET DİLEDİ

Bakan Soylu, toplantıdaki konuşmasında, şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'a rahmet diledi. Soylu, Karakoç’un bıraktığı eserlere sahip çıkmayı Allah'ın kendilerine nasip etmesi dileğinde bulundu. Soylu, Türkiye’nin vicdanını ve inancını savunan partinin AK Parti olduğunu dile getirerek, "AK Parti boynu bükük, helallik arayıp mazisini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır. Türk siyasetinin ismi ak, alnı ak, mazisi ak bir partisidir AK Parti" dedi. 

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“2071’İ AK KADROLAR GÖRECEK”

Soylu, konuşmasında muhalefet partilerini eleştirerek şunları söyledi: "2023 seçiminin akşamı göreceksiniz evinden çıkıp partiye gitmeye yüzü olmayacak Kılıçdaroğlu'nun. Tarihin en büyük ama en büyük hezimetini 2023'te Kılıçdaroğlu yaşayacak. Çünkü AK Parti kadroları, Recep Tayyip Erdoğan ve bugün Cumhur İttifakı’yla beraber bu millete hizmetkar olduğumuz için, bu millet onlara Cumhuriyetin 100. yılını göstermeyecek. Bu kadrolara hem 2023'ü hem 2053'ü hem de 2071'i gösterecek. Buna inancımız tamdır.”

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“NEYİN HESABINI SORACAKSIN?”

“Neymiş, bize hesap soracakmış? Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, bize neyin hesabını soracak? Bu ülkeye günde 30-40 şehit geliyordu, neyin hesabını soracak? PKK'yı Türkiye'nin içerisinde yok ettiğimizin, mağaralarda saklanan bu pislik örgütün yurt dışında da peşinde olduğumuzun hesabını mı soracaksın bize? Pısırık pısırık el altında FETÖ ile iş birliği tutarken 'Bütün dünya karşımıza çıksa da ben bunları bitireceğim.' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya meydan okumasının hesabını mı soracaksın? Bu ülkede uçağa binmek lükstü, zenginler uçağa binerdi. Bugün milletimizin her bir ferdi hava yolunun halkın yolu olduğu bir anlayışa getirdiğimizin hesabını mı soracaksın? Bu partinin 81 ile üniversite açtığının, çocuklarımızın üniversiteye rahat rahat gitmelerinin mi hesabını bize soracaksın? PKK; Ilısu Barajı'nı, Silvan Barajı'nı, Yüksekova Havalimanı'nı yaptırmak istemedi, bize hesap soracaksan bunun hesabını sor."

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“AK PARTİ DÜNYANIN UMUDUDUR”

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, ilçe danışma toplantılarını büyük bir coşkuyla gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Sarıgöl, toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz’e teşekkür etti. Sarıgöl, “Biriz, beraberiz, birlikte yürüyeceğiz. Hizmet yolculuğumuzda daima yanımızda olan dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı ilçe teşkilatımızın her kademesinde görev alan tüm kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Biz bir siyasi parti değiliz biz dünyanın umuduyuz. Teşkilatımızla beraber, millete hizmet yolunda, ilk günkü aşkla 2023 hedeflerimize doğru inandığımız yolda yürüyoruz” dedi.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA 

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