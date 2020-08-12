AK Parti, 19'uncu yılını kutluyor

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında Türkiye siyasetine giren AK Parti, yarın 19'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.

Girileni ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla çıktığı siyaset yolunda önemli başarılara imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'ın 'Asker Duası' şiiri nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkum edilen ve bu nedenle siyasi yasaklı olan Erdoğan, liderliğini yaptığı partisinin 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar olmasına rağmen milletvekili seçilemedi. Erdoğan'ın giremediği 3 Kasım genel seçimlerinden AK Parti 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve Abdullah Gül başkanlığında 58'inci Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312'inci maddesinde yapılan değişiklikle Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının ardından, Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Abdullah Gül başkanlığındaki 58'inci hükümet, üç gün sonra, 11 Mart 2003'te istifa ettikten sonra 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. Girdiği ilk yerel seçim olan 2004 mahalli idareler seçimlerinde de yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıkan AK Parti, 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı. 2007'deki genel seçimlerde yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşan AK Parti, Tunceli dışındaki 80 ilden milletvekili çıkarmayı başardı ve tek başına iktidar oldu.

İLK CUMHURBAŞKANI

Meclis'te 28 Ağustos 2007'de yapılan oylamada, partinin kurucularından Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu toplayarak 10 büyükşehir belediyesi ile 1442 belediyeyi yönetme yetkisini vatandaştan aldı. 12 Eylül darbesinin 30'uncu yılına denk gelen ve 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye 2010'daki halk oylamasından yüzde 57,88 oranında 'evet' oyu çıktı. 2011 genel seçimlerinde de geleneği bozmayan AK Parti, yüzde 49,53'lük oy oranının ardından kurulan 61'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile çalışmalarına hız kesmeden devam etti. İktidarının 12'inci yılında Erdoğan'ın genel başkanlığındaki son yerel seçime 2014'te giren AK Parti, yüzde 45,60 oy oranıyla 18'i büyükşehir olmak üzere, 818 belediye başkanlığını kazandı. Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti, yoluna Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile devam etti. AK Parti, Davutoğlu'nun Genel Başkanlığında ilk sınavını, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde verdi. 1 Kasım'da tek başına iktidarın kazanılmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.

4'ÜNCÜ BAŞBAKAN

Partide, 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2'inci Olağanüstü Kongre ile Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65'inci Hükümeti kurarak Başbakan oldu. 18 yıldır tek başına iktidarını devam ettiren AK Parti, bu sürede bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı. Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın başbakanlık yaptığı bu süreçte Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 11. ve 12. Cumhurbaşkanlığına seçildi. Erdoğan, cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinin önünü açan 21 Ekim 2007'deki halk oylaması sonrası gerçekleştirilen ilk seçimde Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, 2007'deki halk oylamasıyla cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine imkan tanıyan düzenleme uyarınca 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde, oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018'deki seçimde de yüzde 52,38 oy alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

Anayasa değişikliği ile partili cumhurbaşkanlığının yolunun açılması ile birlikte; Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma kararı alındı. Üç yıllık bir aradan sonra AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 geçerli oyun tamamını alan Erdoğan, 998 gün sonra kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen erken seçim teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partinin yetkili organları tarafından değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı. Daha önce, ilk kez 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, 24 Haziran'da seçmenler ilk kez cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde yüzde 52,38 oy alarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2018'de gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak bin 380 oyla yeniden parti genel başkanlığına seçildi.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ

AK Parti ve MHP tarafından Cumhur İttifakı'nı 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde devam ettirme kararı alındı. Yapılan görüşmeler sonucu AK Parti ve MHP arasında seçimlerde 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapıldı. Cumhur İttifakı kapsamında MHP, Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday gösterirken, 27 büyükşehirde ise AK Parti aday çıkardı. AK Parti'nin 7'inci Olağan Büyük Kongre süreci ise pandemi nedeniyle planlanan il ve ilçe tarihte gerçekleşemedi.

Öte yandan partinin 19'uncu kuruluş yıl dönümü, pandemi nedeniyle Cuma günü yerine yarın kutlanacak.