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AK Parti 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sundu

AK Parti milletvekilleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören 2. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin 63 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 2011'de çıktığını hatırlattı. Muş, "O günden bugüne uygulamada, yaklaşık 9 yıllık süre zarfında uygulayıcılar ve ilgili paydaşlar tarafından gözlemlediğimiz aksaklıkları giderecek bir düzenleme hazırlamış bulunuyoruz." dedi.

Muş, bu düzenlemeyle özellikle hukuk yargılamasında yer alan bazı müesseselerin revize edileceğini belirterek, "Bu çerçevede ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler, bu paketimizin içinde bulunmaktadır." diye konuştu.

Pakette, bazı tüketici davalarında, dava şartı olarak arabuluculuk müessesesinin getirileceğini bildiren Muş, şöyle devam etti:

"Burada zorunlu arabuluculuk müessesesini ihdas etmiş olacağız. Zorunlu arabuluculuk müessesesi 2018'de, iş uyuşmazlıklarında ilk uygulamaya girdi. 2019'da ise ticari uyuşmazlıklarda bunu kapsama aldık. Zorunlu arabuluculuk kapsamında çözülen iş uyuşmazlığı 460 bin 90 yani yaklaşık yüzde 65'i arabuluculuk vasıtasıyla mahkemeye gitmeden çözülmüş oluyor. Ticari davalarda ise 73 bin 46 dava. O da yaklaşık olarak yüzde 57'ye tekabül etmektedir. Bu tüketici davalarında belli bir miktarın üstünü, mahkemeden önce zorunlu arabuluculuk müessesesinde çözmeyle alakalı bir teklifi, Meclis Başkanlığına bu vesileyle vermiş olacağız."

Tüketici mahkemelerinde yıllık yaklaşık 50 bin dava görüldüğünü vurgulayan Muş, "Bunun önemli bir kısmının bu vesileyle hem daha hızlı hem de mahkemelerdeki bu yükün arabuluculuk müessesesiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

"İyi bir pakettir"
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu kapsamında davaların işleyişi, mahkemelerdeki işleyişleri gözden geçirdiklerini dile getiren Muş, şunları söyledi:

"Burada aksayan noktalar vardı. 2011'den bugüne kadar uygulamada gördük. Bu aksaklıkları tespit ettik. Bu aksaklıkları gidermeye yönelik hazırladığımız iyi bir pakettir. Hem mahkemeler hem avukatlar hem de ilgili taraflar noktasında işleyişi kolaylaştıracak, hızlandıracak önemli değişiklikler içermektedir. Tamamen vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran ve mahkemeler, hukukun işleyişi ve usuller konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidererek süreçlerin daha hızlı işlemesini sağlayacak bir düzenleme."

"İnfaz düzenlemesi 3. Yargı Paketi'nde olacak"
Yargı Strateji Belgesi kapsamında daha önce 1. Yargı Paketi'nin sunulduğunu hatırlatan Muş, "Şu anki 2. Yargı Paketi oluyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki değişiklik 2. Yargı Paketimiz." ifadesini kullandı. 

İnfaz düzenlemesinin 3. Yargı Paketi'nde olacağını bildiren Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." diye konuştu.

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