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AK Parti 29 sayfalık raporu Erdoğan'a sundu: 'Süpermarketler çevre yoluna'

AK Parti tarafından dünya örneklerini inceleyerek hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan 29 sayfalık raporda, yeni açılacak zincir ve hipermarketlerin, şehir merkezleri dışında çevre yolları üzerinde yapılması önerildi.
AK Parti 29 sayfalık raporu Erdoğan'a sundu: 'Süpermarketler çevre yoluna'

Türkiye'de yükselen gıda fiyatları konusunda tartışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tarım Kredi Kooperatifi marketinden yaptığı alışverişin ardından "Fiyatlar gayet uygun. Türkiye genelinde bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik" açıklaması sonrası harekete geçildi.

Tüketiciye uygun fiyatlı ürünler sunan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sayılarının artması için çalışma başlatıldı.

Tarım Kooperatif Market Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, "Şu anda 486 mağazamız var, 215 mağaza da hazır, bu sene sonuna kadar açılacak. 2022 yılı içerisinde ise bu sayıyı 1000’e tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

AK PARTİ'DEN 29 SAYFALIK PERAKENDE RAPORU: ZİNCİR MARKETLER ÇEVRE YOLUNA

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre; AK Parti bu yasama yılında Meclis gündemine gelmesi planlanan yasa çalışmasıyla ilgili dünya örneklerini inceleyerek 29 sayfalık bir rapor hazırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulan Meclis Araştırma Hizmetleri'nin 1 Ekim tarihli raporunda fiyata müdahale, perakende mağazaların çalışma ve saatleri, indirim kampanyaları, tedarikçilerin büyük marketlere karşı korunması, haksız rekabetin önlenmesi, belirli ürünlerin satışına ilişkin yer, zaman, yaş fiyat gibi kısıtlamalar, yeni mağazaların açılma koşulları incelendi.

Hem AK Parti'nin çalışması hem de raporda yeni açılacak zincir ve hipermarketlerin, şehir merkezleri dışında çevre yolları üzerinde yapılması gündeme geldi. Bu sisteme ABD örnek gösterilirken, mevcut 1500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde ise züccaciye, kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışıldı. Raporda, bazı ülkelerde bu ürünlerin satışına izin verilmezken, bazı ülkelerde alkol, tütün, havai fişek, bıçak, kimyasal çözücü ve Yay, Piyango bileti ve sprey boya satışına yaş sınırlaması konulması dikkat çekti.

SÜPERMARKET OMBUDSMANLIĞI

Rekabet Kurumu'nun önerdiği Süpermarket Ombudsmanlığının, AK Parti'nin raporunda da yer alması dikkat çekti.

Birleşik Krallık'ta perakendecilerin ürün tedarikçilerine adil davranmalarını sağlamak amacıyla 2013 yılında uygulanmaya başlayan, Zincir Market Ombudsmanlığı sistemi örnek gösterildi. Zincir Market Ombudsmanı, Zincir Market Tedarik Kanunu'nun ihlali halinde resen soruşturma başlatma yetkisine sahip olurken, tedarikçinin sorununu doğrudan zincir market ile çözememesi nedeniyle kendisine başvurması halinde iki taraf arasındaki uyuşmazlığı çözmek için tahkim yetkisini kullanabiliyor.

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