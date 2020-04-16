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AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 700 bin üye 700 bin sms kampanyası

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz TÜRKİYEM” kampanyası için 700 bin üyesine destek vermeleri için çağrıda bulundu.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 700 bin üye 700 bin sms kampanyası

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz TÜRKİYEM” Milli Dayanışma kampanyası için üyelerine destek vermeleri için çağrıda bulundu.
700 bin üyeye sahip olan AK Parti Başkent teşkilatı, #700binüye700binsms kampanyasına katılım için sosyal medya aracılığıyla bir kampanya başlattı.

Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yayınladığı mesajında, şunları belirtti:
“Çok kıymetli dava arkadaşım Türkiye, Covid-19’un yayılmaya başladığı ilk günlerden bu yana tüm dünyada bu salgının etkilerini en aza indirgemeye yönelik çok sayıda tedbiri erkenden hayata geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ilgili tüm kurumlarımız kararlı bir şekilde yürüttüğümüz bu mücadelede en önemli gücümüz, vatandaşlarımızın her geçen gün daha bilinçli ve sıkı bir şekilde tedbirlere uymaya devam etmesi olacak. “Biz Bize Yeteriz TÜRKİYEM diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği milli dayanışma kampanyasına bizlerde Ankara AK Parti Teşkilatı olarak 700 bin üyemizle destek veriyoruz. Bu vesileyle “#700binüye700binsms” kampanyasını başlatıyor ve bu mücadelede bizlerde yerimizi alıyoruz. Bütün üyelerimizi, Korona yazıp 8119’a kısa mesaj göndererek kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.”
Özcan’ın sosyal medya aracılığıyla gönderdiği bu mesajdan sonra AK Parti’nin Ankaralı üyeleri kampanyaya büyük bir ilgi gösterdi…


 

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