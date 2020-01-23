AK Parti Ankara İlçe teşkilatı kongreleri 23 Şubat’ta başlayacak

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 23 Şubat’ta ilçe teşkilatı kongrelerinin başlayacağını duyurarak, “3-4 aylık süreçte ilçe teşkilatı kongrelerimizi tamamlayarak il kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongreler yeniden bir tazelenmedir” dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk 200 günlük faaliyetleri ve partisinin kongre sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

ANKARALILARIN FAYDASI

İl Başkanlığı binasında dün düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Özcan, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı faaliyetlerde halkın menfaatine olan kararlara AK Parti grubu olarak tam destek verdiklerini belirterek, “Bizler Ankaralıların yararına olacak 2019’daki çalışmalarda meclise gelen önergeler, gelen başkanlık yazılarında biz 95 oranında ‘evet’ demişiz, desteklemişiz” dedi. Özcan, Ankaralıların zararına olacak konularda ise desteklerini çektiklerinin altını çizdi.

BORÇLANMAYI ELEŞTİRDİ

Başkan Mansur Yavaş’ın sık sık borçlanma talebi ile belediye meclisine gelmesini eleştiren İl Başkanı Özcan, “Sayın Yavaş, seçim öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarının yeterli olduğunu hiçbir şekilde borçlanmaya gerek kalmadığını bu defaatle çıktığı programlarda anlattı. Yavaş 3 projesi için de borçlanma istedi. Şimdi borçlar tablosuna baktığımız zaman şu ana kadar getirdiği borçlanma yetkisinde EGO da dâhil toplamda 2 milyar 672 milyon borçlanma talebinde bulunmuş 9 ayda” diye konuştu.

İÇ VE DIŞ BORÇLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Büyükşehir’in iç ve dış borçlarıyla ilgili bilgi veren Özcan, “Büyükşehir’in iç borçlanması toplamda 5 milyar 560 TL, dış borcu 3 milyar 257 milyon 924 bin TL. Sen (Yavaş) sadece 9 ayda belediye meclisinden 2 milyar 672 milyon borçlanma yetkisi istiyorsun, biz buna ‘hayır’ dediğimiz zaman ‘bana iş yaptırmıyorlar’ diyor. 9 ayda böyle giderse 5 yılda Ankara’nın 30 yılı 50 yılı ipotek altında olmuş olacak” ifadelerini kullandı. Özcan, Başkent’in çeşitli ilçelerindeki bozuk yolları fotoğraflarıyla gösterdi.

TAKSİCİLERİMİZ MAĞDUR OLACAK

Büyükşehir’in taksicilerle ilgili yönerge çalışmasını da eleştiren Başkan Özcan, “Esnafın odadaki yetkisini Ankara Büyükşehir Belediyesi gasp etmeye çalışıyor. Meclise getirmesi gereken önerge ile AYKOME’ye getiriyor, meclisten geçmeyeceğini bildiği için. Taksici esnafımız bu mantıkla mağdur olacak, esnafımızın biz her zaman yanındayız onlar da bizim yanımızda. Bunun takipçisiyiz. Taksici esnafımızı ezdirmeyiz” dedi.

ŞUBAT AYINDA KONGRELER BAŞLIYOR

İl Başkanı Özcan kongre süreciyle ilgili de şu bilgileri verdi: “Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da kongre sürecimizi başlatmış bulunmaktayız. Şubat ayının 23’ünde ilçe teşkilatlarımızın kongrelerine başlamış oluyoruz ve 3-4 aylık süreçte de ilçe kongrelerimizi tamamlayarak il kongremizi gerçekleştireceğiz. İl kongremizi sonbahar aylarına doğru büyük kongremizi 2021’in başlarında gerçekleştireceğiz. Kongreler yeniden bir tazelenmedir.”

Ramazan Saygılı/İLKSAYFA-

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