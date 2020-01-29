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AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan Mamak Gönül Çarşısı'nı ziyaret etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gönül Kart sistemiyle ihtiyaç sahibi Mamaklılara alışveriş imkanı sunan Gönül Çarşı’sını AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ile birlikte gezdi. 
AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan Mamak Gönül Çarşısı'nı ziyaret etti

Geçtiğimiz haftalarda Mamak Belediyesi’nin hizmete geçirdiği, bir evin ihtiyacı olan her ürünün yer aldığı ve yalnızca ihtiyaç sahiplerine alışveriş fırsatı sunan Gönül Çarşısı’nın işleyişi hakkında Arslan’a bilgiler veren Köse, “Gönül çarşısında alışverişi en çok ihtiyacı olanların yapmasını sağlayacağız. Mamaklılar ne ihtiyacı varsa gönül çarşısından onu temin edecekler” dedi.

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Gurur duydum

Gönül Çarşısı’nda verilen hizmetten dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi kutlayan Arslan, “Yardımlaşmayı seven, yardım eli uzatırken kimseyi incitmemeye özen gösteren bir milletiz. Gönül Kartı uygulaması bu anlayışın ürünü. Mamak Gönül Çarşısı’na bugün yaptığım ziyarette gurur duydum” dedi. Sosyal belediyecilik çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizen Köse, herkesin ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmasını gerektiğini kaydetti. 

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