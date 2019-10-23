AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'den Ankara özeleştirisi

ÇUBSİAD’ın düzenlediği programda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “2023’e kadar Ankaragücü şampiyon olmalı. Takımı şampiyon olmayan tek başkent Ankara’dır. Bu talihsizliğimizin, sahipsizliğimizin göstergesidir” dedi.

Çubuk Bürokratlar Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (ÇUBSİAD) tarafından ‘Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi’ düzenlendi. Yenimahalle İvedik’teki bir otelde önceki akşam düzenlenen etkinliğe eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Tümgeneral Yaşar Bal’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ÇUBSİAD Genel Başkanı Yasin Özen, Peygamber efendimizin “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var” hadisi şerifini hatırlatarak Çubuk ve Ankara için her konuda birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

ÇUBUK CİDDİ BİR İVME KAZANIYOR

Programda konuşma yapan eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, tarihin dönüm noktası olan Ankara Savaşı’nın Çubuk Ovası’nda yapıldığını hatırlattı. İşler, bölgede kurulan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Çubuk için oldukça önemli olduğunu ve bölgenin tarihi konusunda da güzel çalışmalara imza atacağına inandığını kaydetti. İşler, Man fabrikası tarafından Çubuk’a kurulacak fabrikanın ise ilçeye istihdam konusunda büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Yaklaşık bin kişi burada istihdam edilecek. Bu fabrika Çubuk’a ciddi bir ivme kazandıracak” dedi.

EMRULLAH İŞLER O ELEŞTİRİLERE DESTEK VERDİ

“Ankara, Ankara kökenli milletvekillerince yeteri kadar temsil edilmiyor; Başkent’in nimetlerinden faydalanamıyor” eleştirilerine destek veren Emrullah İşler, “Bizler Ankaralıyız, Ankara’nın yerlileriyiz, Başkentliyiz. Ama Başkent’in nimetinden belki en az yararlananlar bugüne kadar hep bizler olduk. Şu anda bizim partide Ankara’nın yerlisi olarak Nevzat Ceylan ağabeyimiz ile ikimiz varız. Bazen hiç olmadığı oldu 2007’de Ankaralı milletvekili hiç yoktu. 2015 seçimlerinde 4’e çıktı” diye konuştu.

“GELİN BİR ŞEYLER YAPALIM…”

Ankara’da birlik ve beraberliğin tam olarak sağlanamamasından dolayı yaşanılan sıkıntılara değinen AK Parti Ankara Milletvekili İşler özetle şunları söyledi: “Bizler Ankara’da birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Bakıyorsunuz herkes Ankaralı, Ankara’ya sahip ama ‘hadi gelin bir şey yapalım’ dediğimiz zaman maalesef ciddi bir eksiklik söz konusu. Mesela Ankaragücü meselesi var. Benim de özellikle üzerinde durduğum konu. 2023’e kadar Ankaragücü’nün şampiyon olması lazım. Takımı şampiyon olmayan tek başkent Ankara’dır. Bu bizim bir talihsizliğimizin göstergesi. Aynı zamanda sahipsizliğimizin de göstergesi. Ama burada elbette birilerinin müdahalesi olabilir ama ben esas itibari ile suçu kendimizde görüyorum.”

SONRADAN GELENLER EV SAHİBİNE BASKIN ÇIKABİLİYOR

İşler, konuşmasına şöyle devam etti: “Maalesef birliğimizde, beraberliğimizde birbirimize kenetlenmemizde sıkıntılar olduğunu görüyorum. Onun neticesinde böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Sonradan gelenler yerine göre ev sahibine baskın çıkabiliyor. Bu siyaseten de çok olduğu için söylüyorum. Bunu ebetteki kabul etmemiz mümkün değil, ama buradaki kusur da demek ki biz yeterince asılmıyoruz, yeterince gayret etmiyoruz, yeterince çabalamıyoruz. Fakat son zamanlarda çok güzel gelişmeler var. Ankaralı hemşerilerimiz gerek bürokraside, gerek sivil toplum örgütleri olarak güzel çalışmalar yapıyorlar. Son zamanlarda sesimizi daha fazla duyurmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Çok daha fazla alanda bizim lokomotif olmamız, bizim öncü olmamız lazım. Bunun için birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmemiz lazım.”

BİRLİK GECESİNE YOĞUN KATILIM

Çubuk Bürokratlar Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (ÇUBSİAD) tarafından ‘Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi’ne katılanların bazıları şöyle:

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Tümgeneral Yaşar Bal, Yargıtay Ceza Dairesi Üyesi Velihattin Eldemir, 23. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, HSYK Genel Sekreteri Harun Karakuş, Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer, Savunma Sanayi Bürokratı Sadık Yamaç, Tarım Orman Bakanlık Genel Müdürü Yardımcısı Burhan Demirok, Büyükşehir Genel Sekreteri Baki Kerimoğlu Büyükşehir Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, TBMM Özel Kalem Müdür Yardımcısı Fahrettin Böke, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Türe, Çevre Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı Cemalettin Söğüt, Daire Başkanı Nihat Yaman, RTÜK Personel Müdürü Mehmet Özdemir, Çalışma Bakanlık Daire Başkanı Osman Yüce, Adalet Bakanlığı Özel Kalemi Fahri Balcı, Diyanet İşleri’nde Daire Başkanı Sami Cebeci, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak”

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

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