AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, masada değil sahada

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan sokak sokak gezerek vatandaşın sorunlarını dinliyor, yeni projeler için girişimlerde bulunuyor. Turan, Sincan’a yeni yapılacak banliyö ve yük treni projesinde girişimlerde bulunarak yakından takip ediyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan sahada yaptığı çalışmalarla Başkentlilerin takdirini toplamaya devam ediyor. Özellikle Sincan, Ayaş, Polatlı ve Kahramankazan’da aktif şekilde halkın içinde olan Turan, aynı zamanda bölgede hayata geçecek yeni projeler içinde ön ayak oluyor. Turan’ın içinde bulunduğu büyük projelerden birinin de Sincan-Yenikent-OSB-Akcaören Banliyö ve Yük Tren Hattı olduğu biliniyor. Onunla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürürken sosyal medya hesaplarından sık sık bilgilendirme paylaşımları yapıyor.

DEMİRYOLU ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ın bölgede girişimde bulunduğu projelerin başında demiryolu çalışmaları oluyor. Başkent’in memur şehrinin yanı sıra artık bir sanayi ve öğrenci şehri olduğunu sık sık vurgulayan Turan, demiryolunun da sanayi için çok önemli olduğunu ve girişimleriyle bunu geliştirmek istediklerini söylüyor. Turan geçtiğimiz hafta Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’la birlikte TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’u ziyaret ederek 400 milyon liraya mal olan de Sincan-Yenikent-OSB-Akcaören Banliyö ve Yük Tren Hattı Projesi’nde ilave olacak duraklar olan OSB, Akören Kavşağı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

ESNAF VE VATANDAŞLA İÇ İÇE

Sık sık Etimesgut, Sincan, Yenikent sokaklarına çıkan Turan esnafın ve vatandaşın da sıkıntılarını dinliyor ve o yönde girişimlerde bulunacağını ifade ediyor. Vatandaşlardan tam not alan Turan çoğu vatandaş tarafından belediye başkanına benzetilerek, “Vekilimiz sanki bir belediye başkanı gibi sürekli halkın için yatırım ve proje tanıtımları girişimleri yapıyor. Çalışmalarıyla örnek bir milletvekili” diyor.

HEMŞERİ DERNEKLERİNE DESTEK VERİYOR

Özellikle İç Anadolu Bölgesi’ndeki çevre illerden milyonlarca göç alan Başkent’te bulunan onlarca hemşeri derneği bulunuyor. Aslen Kırşehirli olan Hacı Turan da Başkent’te bulunan bu hemşeri derneklerine de destek olmaya büyük önem veriyor. Başta Kırşehirli dernekler olmak üzere pek çok dernekle görüşüyor sorunlarını dinliyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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