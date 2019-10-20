  • BIST 98.415
  • Altın 277,914
  • Dolar 5,7824
  • Euro 6,4409
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, masada değil sahada

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan sokak sokak gezerek vatandaşın sorunlarını dinliyor, yeni projeler için girişimlerde bulunuyor. Turan, Sincan’a yeni yapılacak banliyö ve yük treni projesinde girişimlerde bulunarak yakından takip ediyor.
AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, masada değil sahada

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan sahada yaptığı çalışmalarla Başkentlilerin takdirini toplamaya devam ediyor. Özellikle Sincan, Ayaş, Polatlı ve Kahramankazan’da aktif şekilde halkın içinde olan Turan, aynı zamanda bölgede hayata geçecek yeni projeler içinde ön ayak oluyor. Turan’ın içinde bulunduğu büyük projelerden birinin de Sincan-Yenikent-OSB-Akcaören Banliyö ve Yük Tren Hattı olduğu biliniyor. Onunla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürürken sosyal medya hesaplarından sık sık bilgilendirme paylaşımları yapıyor. 

sincan,-kazan-soda,-ak-parti-ankara-milletvekili-haci-turan,-yuk-ve-yolcu-treni-hatti,-sincan-ile-kazan-soda’yi-birbirine-baglayacak-yolcu-ve-yuk-treni-projesi,-001.jpg

DEMİRYOLU ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ın bölgede girişimde bulunduğu projelerin başında demiryolu çalışmaları oluyor. Başkent’in memur şehrinin yanı sıra artık bir sanayi ve öğrenci şehri olduğunu sık sık vurgulayan Turan, demiryolunun da sanayi için çok önemli olduğunu ve girişimleriyle bunu geliştirmek istediklerini söylüyor. Turan geçtiğimiz hafta Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’la birlikte TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’u ziyaret ederek 400 milyon liraya mal olan de Sincan-Yenikent-OSB-Akcaören Banliyö ve Yük Tren Hattı Projesi’nde ilave olacak duraklar olan OSB, Akören Kavşağı ile ilgili değerlendirmede bulundu. 

ak-parti-ankara-milletvekili-haci-turan,-masada-degil-sahada,,.jpg

ESNAF VE VATANDAŞLA İÇ İÇE

Sık sık Etimesgut, Sincan, Yenikent sokaklarına çıkan Turan esnafın ve vatandaşın da sıkıntılarını dinliyor ve o yönde girişimlerde bulunacağını ifade ediyor. Vatandaşlardan tam not alan Turan çoğu vatandaş tarafından belediye başkanına benzetilerek, “Vekilimiz sanki bir belediye başkanı gibi sürekli halkın için yatırım ve proje tanıtımları girişimleri yapıyor. Çalışmalarıyla örnek bir milletvekili” diyor.

ak-parti-ankara-milletvekili-haci-turan,-masada-degil-sahada,,,.jpg 

HEMŞERİ DERNEKLERİNE DESTEK VERİYOR

Özellikle İç Anadolu Bölgesi’ndeki çevre illerden milyonlarca göç alan Başkent’te bulunan onlarca hemşeri derneği bulunuyor.  Aslen Kırşehirli olan Hacı Turan da Başkent’te bulunan bu hemşeri derneklerine de destek olmaya büyük önem veriyor. Başta Kırşehirli dernekler olmak üzere pek çok dernekle görüşüyor sorunlarını dinliyor.

ak-parti-ankara-milletvekili-haci-turan,-masada-degil-sahada,,,,.jpg

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız: Başkent’in ihracatını artıracağız18 Ekim 2019 Cuma 00:30
  • Pursaklar Kent Konseyi Başkanı Musa Kazım Arıcan güven tazeledi18 Ekim 2019 Cuma 00:25
  • Pursaklar Saray İlkokulu'nun ek bina yoluna asfalt serimi başladı18 Ekim 2019 Cuma 00:20
  • Semercilik mesleğini gençlere tanıtıyor18 Ekim 2019 Cuma 00:15
  • Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın toprağa verildi18 Ekim 2019 Cuma 00:10
  • Ankara Kızılay Karanfil Sokak yenileniyor17 Ekim 2019 Perşembe 00:25
  • Eti-Park Adalet Bakanlığı’na tahsis edildi17 Ekim 2019 Perşembe 00:20
  • Sanem Arıkan'dan Ankara müziğinin yozlaştırılmasına tepki: Dinledikçe deliriyorum17 Ekim 2019 Perşembe 00:15
  • Siteler'den Mehmetçiğe dua17 Ekim 2019 Perşembe 00:10
  • Eryaman Stadyumu, Ankaragücü ve Gençlerbirliği’ne 3 yıllığına kiralandı16 Ekim 2019 Çarşamba 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti