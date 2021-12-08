AK Parti Ankara Milletvekili Turan, TÜİK’in yıpratılmaması gerektiğini söyledi

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, TÜİK’in araştırmalarını dünya standartlarına göre yaptığını söyleyerek, “Almanya’da sistem nasılsa burada da öyle işliyor. TÜİK kafasından rakam uyduramaz. Kurumu yıpratmanın faydası yok” dedi.

Kırşehirliler Vakfı’nda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gibi önemli kurumların yıpratılmaya çalışıldığını, TÜİK’in kafasına göre rakam uyduramayacağını belirtti. “TÜİK araştırmalarını dünya standartlarına göre yapıyor. Almanya’da sistem nasılsa burada da öyle işliyor” diyen Turan, “Bana göre, sana göre bir rakam söylemek diye bir şey yok. Kurumlarımızı yıpratmanın manası yok. Neyse o” dedi.

İSTİŞAREDE BULUNDULAR

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehirliler Vakfı’nı ziyaret etti. Kırşehirliler Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ile istişarede bulunan temsilciler, ülkenin ve Kırşehir’in sorunları hakkında konuştu. Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı Sevilay Aslan’ın da katıldığı toplantı renkli görüntülere sahne oldu. Turan gündem ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

“ALGI YAPILIYOR”

TÜİK’in yıpratılmaya çalışıldığını, kuruma zarar vermek için algı yapıldığını söyleyen Turan, doğru bilginin dezonforme edildiğini kaydetti. Hangi iktisatçıya sorulursa sorulsun TÜİK’in araştırma sisteminin doğru olduğu kanaatine varılacağı dile getiren Turan, “TÜİK araştırmalarını yaparken dünya standartlarına göre yapıyor. İstatistikler için büyük çaba sarf ediliyor. Almanya’da gıda enflasyonu yüzde 30, normal enflasyon yüzde 5,5. Orada bu nasıl hesaplanıyorsa burada da öyle hesaplanıyor. Bana göre, sana göre bir rakam söylemek yok. TÜİK kafasından rakam uyduramaz. Kurumlarımızı yıpratmaya gerek yok” diye konuştu.

“KURUMLARIMIZI YIPRATMAYALIM”

Medyada yer alan birçok bilginin dezenformasyona uğradığına işaret eden Turan, “Geçmediğimiz yol için para veriyoruz, diyorlar. Yok, böyle bir şey. Bu kesinlikle doğru değil. Mesela, Osman Gazi Köprüsü’ne bakanlık aylık 40 bin araç garantisi vermiş. Son dört aydaki verileri inceledim. Köprüden en son ay geçen araç sayısı 40 bin 835 adettir. Hattın tamamına 155 bin araç garantisi verilmiş, 4 ayda 171 bin araç geçmiş. 26 bin fazlalık var. Bu fazlalığın yüzde 30’u da Kara Yolları Genel Müdürlüğü’ne kalıyor.”

“ÇARPANLARI İLE DEĞERLENDİRİLMELİ”

“Bu yolları sadece araç geçiş sayısı ile de değerlendirmemiz gerekiyor. Çarpanları ile değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yolda yıllık yapılan akaryakıt tasarrufu 2 katrilyondur. Zaman tasarrufu da göz ardı edilmemeli ve trafik kazalarında ki can kayıplarının da azaldığı dikkatlerden kaçmamalı. Bir karayolunu ortalama iki yılda bir yenilemek, onarım ve bakım yapmak zorundasınız. 22 yıl boyunca bu yolda bakım ve onarımlarını işleten firma yapıyor. Devletin cebinden para çıkmıyor. Güvenlik ve konfor da var. Olaya, bütüncül bakmak lazım” diye konuştu.

AĞIR CEZALAR GETİRİLİYOR

Stokçuluk yapanlarla ilgili de açıklama yapan Turan, “Cumhurbaşkanımız mesajı verdi. Gayet açık ve anlaşılırdı. Stokçuluk yapanlara göz açtırılmayacak. İlgili bakanlıklar bu konu üzerinde çalışıyor. Çok ağır cezalar getirilecek” dedi.

Emrah ÖZCAN/İLKSAYFA