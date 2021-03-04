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AK Parti Ankara'nın A Takımı belli oldu

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, güven düzenlediği 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından "A Takımı"nı hızla belirledi. Yeni dönemde İl Yürütme Kurulu'nda görev alacak isimler açıklandı.
AK Parti Ankara'nın A Takımı belli oldu

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, güven tazelediği 7'inci Olağan İl Kongresi'nin ardından "A Takımı"nı hızla belirledi. 16 kişiden oluşan yeni dönem yürütme kurulu üyeleri açıklandı. İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın yeni yürütme kurulu üyeleri ile ilk toplantısını yaptığı öğrenildi.

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AK PARTİ ANKARA'YI 2023'E HAZIRLAYACAK KADRO BELLİ OLDU
Ankara'da AK Parti'yi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni dönem il yürütme kurulu üyelerinin listesi şöyle: Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mustafa Erdoğan, Teşkilat Başkanı Gültekin Gündüz, Seçim İşleri Başkanı Ahmet Gül, Tanıtım ve Medya Başkanı Selahattin Yağcı, Dış İlişkiler Başkanı Mücahit Yılmaz, Sosyal Politikalar Başkanı Serkan Korkutata, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Yılmazer, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Özbek, İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör, Mali ve İdari İşler Başkanı İbrahim Güzelgöz, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Emel Saraç, Araştırma ve Geliştirme Başkanı Ömer Faruk İslam, İl Sekreteri Ebru Kurban Yaldız, Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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