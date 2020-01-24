  • BIST 123.439
  • Altın 297,501
  • Dolar 5,9288
  • Euro 6,5517
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi, Antalya-Burdur karayolunda trafik kazası geçirdi. Hafif şekilde yaralanan milletvekili ve eşi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi

Kaza, akşam saatlerinde Antalya- Burdur yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya giden AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın yönetimindeki  07 LJF 88 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin kontrolsüz kavşakta önüne çıkması üzerine yolun sağına doğru manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Otomobil, Aydın'ın otomobiline çarptı. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı. 

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kazayı öğrenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve çok sayıda kurum yetkilisi ziyaret için hastaneye geldi. Belinde kırık olduğu değerlendirilen AK Parti'li Aydın'ın, ameliyat edilip edilmeyeceğinin, detaylı muayenenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.Eşi Emine Aydın'ın ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Havalimanı'nda virüs alarmı: Harekete geçildi24 Ocak 2020 Cuma 09:38
  • Durum giderek kötüleşiyor: Çin'de ölü sayısı 26'ya çıktı24 Ocak 2020 Cuma 09:34
  • Ankara'da büyük operasyon: 40 kişi gözaltına alındı24 Ocak 2020 Cuma 09:27
  • Terör örgütü 'Kapan'a kısıldı! Hepsi ele geçirildi24 Ocak 2020 Cuma 09:25
  • Merkel, İstanbul'a geldi24 Ocak 2020 Cuma 09:24
  • Terim: Arda Turan'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz24 Ocak 2020 Cuma 09:23
  • Bakan Albayrak: Merkez Bankası FED kadar bağımsız24 Ocak 2020 Cuma 09:21
  • Avukatlar 12 ay sabit bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek24 Ocak 2020 Cuma 09:16
  • Hava sıcaklıkları yurt genelinde azalıyor24 Ocak 2020 Cuma 09:11
  • Türkiye ve dünya gündemi 24 Ocak 202024 Ocak 2020 Cuma 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti