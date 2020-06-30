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AK Parti baro düzenlemesi teklifini Meclis'e sundu

Özkan teklife ilişkin açıklama yapıyor. Özkan "2 bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro kurulabilecek. 2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro, şu anda 72 ilde bulunan barodan daha büyük bir baro olacağı anlama geliyor" diye konuştu.
AK Parti baro düzenlemesi teklifini Meclis'e sundu

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik.

Barolar yeni avukatları mesleğe hazırlayamıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir baroları özellikle avukatların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yasada belirlenen tanıma hizmet edemiyor.

Avukat sayının arttığı ortada. Avukat stajının sembolik ve şekli anlamda prosedüre dönüşmesine neden olmuştur.

İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanları, üye avukatların yüzde 20 oyla yönetime geldiği görülmektedir.

Barolarla ilgili düzenlemeyi yapmak şart olmuştu. 28 maddeden oluşan teklifi Meclis'e sunduk.

2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro, şu anda 72 ilde bulunan barodan daha büyük bir baro olacağı anlama geliyor.

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