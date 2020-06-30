AK Parti baro düzenlemesi teklifini Meclis'e sundu

Özkan teklife ilişkin açıklama yapıyor. Özkan "2 bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro kurulabilecek. 2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro, şu anda 72 ilde bulunan barodan daha büyük bir baro olacağı anlama geliyor" diye konuştu.