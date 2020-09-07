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AK Parti Edremit İlçe Başkanı Umutlu'den, CHP'li başkana sert eleştiri

BALIKESİR’in Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 79 milyon lira borç ile devir aldığı Edremit Belediyesi’ni 1 buçuk yılda yaklaşık 180 milyon borçlu hale getirmeyi başardı.
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Umutlu'den, CHP'li başkana sert eleştiri

Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit Belediye Başkanı CHP’li Selman Hasan Arslan’ı sert sözlerle eleştirdi. Yazılı basın açıklamasında bulunan Başkan Umutlu, şu ifadelere yer verdi:

"Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediye Başkanı Arslan, 79 milyon lira borç ile devir aldığı Edremit Belediyesi’ni 1 buçuk yılda yaklaşık 180 milyon borçlu hale getirmeyi başardı. Edremit Belediyesi’ni iflasın eşiğine getirdiler. 2024 yılına gelindiğinde bu borcun hangi rakamlara ulaşacağını Edremit halkı hesaplasın. Personel sayısı 2019 Mart ayına kadar 780-800 civarında iken, bugün 1000’in üzerinde personel oluştu. Bu personelin de yüzde 25’i bankamatik personelidir. Edremit halkını, her şartta, her fırsatta bu gelişmelerden haberdar etmeyi sürdüreceğiz. Edremit Belediyesi’nin kuruluşu olan EDBEL A.Ş., Edremit Belediyesi bütçesinin yüzde 30’unu hortumlamakla meşgul. Edremit Belediyesi’nin mülkleri, EDBEL ile önüne gelen CHP yöneticilerine çok cüzi rakamlarla peşkeş çekilmektedir."

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