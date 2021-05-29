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AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok'tan 'koruma kararı' açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e koruma kararı belgelerine ilişkin "Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. " ifadelerini kullandı.
AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok'tan 'koruma kararı' açıklaması

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti: "Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve 'FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir.

"15 TEMMUZ'DA GÖSTERDİĞİMİZ DURUŞA MİLLETİMİZ ŞAHİTTİR"

Altınok, ''Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir.

Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur." ifadelerini kullandı.

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