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AK Parti Genç Çankaya üye standına büyük ilgi

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen üyelik çalışması Kolej metroda üye stanttı açılarak devam etti.
AK Parti Genç Çankaya üye standına büyük ilgi

Stant çalışmasına AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayfun Arşınkol, İlçe Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeleri, teşkilat üyeleri katılım sağladı. AK Parti’ye yeni üye olan Çankayalılar özellikle CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in son zamanlarda yaptığı büyük hatalardan dolayı AK Parti’ye üye olmak istediklerini belirtti.   
Konuyla ilgili Açıklamalarda bulunan AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayfun Arşınkol: “ Yeni üye çalışmalarımıza İlçe Başkanımız Mustafa Hasgül ile Kolej Metro çıkışında devam ettik. Partimize yeni dava arkadaşlarımızı kazandırmaya devam ediyoruz.” 

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“ Saha çalışmamızda bizlere eşlik eden İlçe Başkanımız Mustafa Hasgül‘e ve İlçe Ana Kademe Teşkilat Başkanımız Tahsin Yıldız‘a teşekkür ederim.“ dedi. 

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 Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Çankaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Nevruz Elmadağ ise Twitter hesabı üzerinden : “ Allah, emeklerinizi zayi etmesin, gücünüze güç katsın inşallah. Seviliyorsunuz. Taze üyelerimizle daha da güçlüyüz. “ dedi.

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