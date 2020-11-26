  • BIST 1.333
  • Altın 459,169
  • Dolar 7,8706
  • Euro 9,3724
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ kararına tepki

Efkan Ala, Fransız Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanıyan kararını "uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin göz ardı edildiğinin ibretlik bir örneği" şeklinde değerlendirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ kararına tepki

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fransa Senatosunun söz konusu kararına tepki göstererek "Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ konusunda aldığı karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin göz ardı edildiğinin ibretlik bir örneğidir. Kararın ülkemize ilişkin kara propaganda örneği olan iddialarını kesinlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı. 

Ala, Dağlık Karabağ'da yaklaşık 30 yıldır devam eden bir işgal olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlgili BM kararı Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal ve şartsız çekilmelerini ifade eder. Fransa’nın da BM kararları doğrultusunda sağlıklı karar almasını ve hakkaniyetli adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bu ihtilafın giderilerek bölgesel barışın sağlanması için gereken çabayı sarf ederek paydaşları ile meselenin çözümü konusunda ihtiyaç duyulan adımları atmaya hazırdır ve bu istikametteki çabaları desteklemeye devam edecektir."

Fransız Senatosu, dün sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararı onaylamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Akdeniz'de yaşanan olay bir anlamda sınır ihlalidir24 Kasım 2020 Salı 11:40
  • MHP lideri Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Devran teröristtir, yazarı da teröristtir24 Kasım 2020 Salı 11:37
  • Bakan Soylu: Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte kadına şiddet konusunda samimi bir gayret ortaya koymuştur24 Kasım 2020 Salı 11:29
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz24 Kasım 2020 Salı 11:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle ilişkili hale getirilemez22 Kasım 2020 Pazar 14:43
  • MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kaygısız, hayatını kaybetti22 Kasım 2020 Pazar 14:06
  • AK Partili Çelik: Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır22 Kasım 2020 Pazar 10:04
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pompeo'ya tepki20 Kasım 2020 Cuma 15:17
  • Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine borçlanma eleştirisi20 Kasım 2020 Cuma 09:36
  • Menemen Belediye Başkanı Aksoy, CHP'den istifa etti18 Kasım 2020 Çarşamba 17:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti