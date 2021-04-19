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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, 81 ilde 6 bin 13 kadının kanser taramasından geçmesini sağladı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı, "Kanserle Savaş Haftası" kapsamında, 81 ilde 6 bin 13 kadının kanser taramasından geçmesini sağladı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, 81 ilde 6 bin 13 kadının kanser taramasından geçmesini sağladı

Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de nisan ayının ilk haftasının "Kanserle Savaş Haftası" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren kanser hastalığı ile mücadele için Sağlık Bakanlığı'nca 81 ilde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulduğu anımsatılan açıklamada, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığının, "kanser hastalığında erken teşhisin hayat kurtardığına" dikkat çekmek için bir yıl devam edecek "Kanserle Savaş Haftası" projesini hayata geçirdiği belirtildi.

Proje doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlükleri ile irtibat kurularak, 81 ilde daha önce kanser taraması yaptırmamış 6 bin 13 kadının KETEM'lerde ücretsiz kanser taramasından geçmelerinin sağlandığı aktarılan açıklamada, 3 bin 220 kadın için ise kanser taraması randevusu alındığı bilgisine yer verildi.

"Bütün kadınlar kontrollerini yaptırmalı"
Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Fatoş Gürkan, kendisine 2016'da ikinci evre meme kanseri teşhisi konulduğunu, aynı yıl aralık ayında ameliyat olup yaklaşık iki yıl kemoterapi ve radyoloji tedavisi gördüğünü anlattı.

Rutin kontrol için gittiği muayenede, doktorun tavsiyesine uyup biyopsiyi hemen yaptırmadığı için tedavisinin bir yıl geciktiğine dikkati çeken Gürkan, "Eğer biyopsiyi daha erken yaptırsaydım erken teşhis olacaktı ve ameliyata da gerek kalmayacaktı sadece ilaç tedavisiyle dahi kanseri atlatabilecektim. Şu anda ise takip aşamasındayım." ifadelerini kullandı.

Kanser hastalığında erken teşhisin önemine işaret eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu süreci yaşayan birisi olarak, hastalık şüphesi olsun veya olmasın bütün kadınlar, belli bir yaştan sonra mutlaka rutin kontrollerini yaptırmalılar. Çünkü hastalığın erken teşhis edilmesi durumunda tedavi imkanı da daha kolay ve masrafsız oluyor. Sevdikleriniz için bir saatinizi ayırın. AK Parti Kadın Kolları Teşkilatımızın da hayata geçirdiği projeyle bu konuda önderlik etmesi, kadınların bilinçlendirilmesi ve uyarılması anlamında önem arz ediyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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