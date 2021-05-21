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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Avcı, Akşener’in Rize ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Avcı, "Hemşehrilerimiz demokratik tepkilerini ortaya koyarken asla şiddete müracaat etmedikleri gibi Sayın Akşener’in korumaları ve yanındakiler tarafından tartaklandılar." dedi.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Avcı, Akşener’in Rize ziyaretini değerlendirdi

Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyareti sırasındaki protestoyla ilgili "Hemşehrilerimiz demokratik tepkilerini ortaya koyarken asla şiddete müracaat etmedikleri gibi Sayın Akşener’in korumaları ve yanındakiler tarafından tartaklandılar." dedi.

Avcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katil benzetmesi yapıldığına vurgu yaparak "İki gün sonra onun en çok destek gördüğü, en çok sevildiği ilde, baba ocağında böyle bir program hangi maksatla düzenlenir? Bunun adı provokasyon değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak daha önce de Rize’ye geldiğini ve hiçbir olay yaşanmadığını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Bugün yaşanan durum açık bir şekilde hemşehrilerimizi taammüden tahrik edilmesi sonucu ortaya çıkmış ve Rizeliler sayın Cumhurbaşkanı'mız konusundaki hassasiyetlerini ortaya koymuşlardır. Çok büyük bir provokasyon Rizeli hemşerilerimizin sağduyusu sayesinde ucuz atlatıldı. Hemşerilerimiz demokratik tepkilerini ortaya koyarken asla şiddete müracaat etmedikleri gibi Sayın Akşener'in korumaları ve yanındakiler tarafından tartaklandılar. Mağdur değil mağrursunuz."

Avcı, zor süreçte görev yapan ve olayların büyümeden önlenmesini sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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