  • BIST 116.462
  • Altın 390,772
  • Dolar 6,8493
  • Euro 7,7255
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKAAnkara Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle kısıtlandı
»

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den barolara yönelik kanun teklifine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "CHP-HDP-İYİ Parti ittifakının engelleme çabalarına rağmen AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak meslek örgütleri alanında devrim niteliğindeki bir dizi reformun ilk adımını hayata geçirmeye kararlıyız." dedi.
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den barolara yönelik kanun teklifine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP-HDP-İYİ Parti ittifakının her türlü engelleme çabalarına ve dezenformasyon faaliyetlerine rağmen AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak meslek örgütleri alanında devrim niteliğindeki bir dizi reformun bu ilk adımını hayata geçirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "tekçi, vesayetçi, köhnemiş ve antidemokratik statükoya son verecek, aşırılıkçılığa ve ayrılıkçılığa engel olacak" diye nitelediği Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonunda başlanacağını belirtti.

Daha çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü, temsilde adaleti güçlendirmeyi, mesleğin onur ve saygınlığını pekiştirmeyi hedefleyen tekliflerinin, çeşitli meslek kuruluşlarında gerçekleştirecekleri bir dizi demokratik reformun da ilk adımı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Avukatlık mesleğindeki antidemokratik, ideolojik, yasakçı tekele son verecek, aşırılıkları dengeleyecek olan teklifimiz genç meslektaşlarımız için bir dizi avantajla birlikte kıyafet konusunda da ayrımcılığa son veren, demokratik ve özgürlükçü hükümler ihtiva etmekte. Baroların Türkiye Barolar Birliğinde daha eşitlikçi bir anlayışla temsilini öngören, büyükşehir barolarının Anadolu baroları üzerindeki tahakkümüne son verecek olan teklifimiz avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığını daha da yukarılara çıkarmayı hedeflemekte. Statükonun yılmaz bekçileri CHP-HDP-İYİ Parti ittifakının her türlü engelleme çabalarına ve dezenformasyon faaliyetlerine rağmen AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak meslek örgütleri alanında devrim niteliğindeki bir dizi reformun bu ilk adımını hayata geçirmeye kararlıyız."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Grubunda seçim yapıldı30 Haziran 2020 Salı 15:35
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu dönem kavga değil uzlaşma dönemi olmalı30 Haziran 2020 Salı 15:34
  • TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı30 Haziran 2020 Salı 15:34
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kalıcı siyasi çözüm Suriyelilerin çektiği acıya son vermenin tek yolu30 Haziran 2020 Salı 14:01
  • AK Parti İstanbul İl Başkanlığından '100 bin yeni üye' kampanyası30 Haziran 2020 Salı 14:00
  • AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak30 Haziran 2020 Salı 10:23
  • Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu30 Haziran 2020 Salı 10:17
  • CHP Sözcüsü Öztrak: 37. Olağan Kurultay CHP'nin iktidar kurultayıdır30 Haziran 2020 Salı 10:16
  • AK Parti Kadın Kollarından 81 ilde 'Bir Kap Su Bir Kap Mama' kampanyası27 Haziran 2020 Cumartesi 12:47
  • Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidine başsağlığı mesajı27 Haziran 2020 Cumartesi 12:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti