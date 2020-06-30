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AK Parti Grubunda seçim yapıldı

AK Parti Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'yi temsil edecek üyeler seçildi.
AK Parti Grubunda seçim yapıldı

AK Parti Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'yi temsil edecek üyeler seçildi.

AK Parti TBMM Grubu, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

Toplantıda, 27. Dönem 2. Devre Grup organları ile TBMM Başkanlık Divanında görev yapacak üyeler belirlendi.

Buna göre, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis Başkanvekili olarak devam edecek.

Ankara Milletvekili Naci Bostancı Grup Başkanı olarak belirlenirken, Grup Başkanvekilliklerine İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yeniden seçildi.

Meclis İdare Amirliği'nde ise İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in yerine, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Gaziantep Milletvekili Ali Şahin getirildi. Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın da TBMM İdare Amirliğine devam etmesi kararlaştırıldı.

Bu adayları gösteren liste, TBMM Genel Kurulunca işaret oyuyla oylanarak, seçim tamamlanacak. TBMM başkanvekillikleri, katip üyelikleri ve idare amirlikleri için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi 3 yıl oluyor.

Özalan'dan teşekkür mesajı
AK Parti İzmir Milletvekili Özalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, getirildiği bu görevin çok önemli ve şerefli bir görev olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu göreve bizi layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, grup başkanlığımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar aldığım her görevi layıkıyla yerine getirmişimdir, bundan sonra da çalışmamızı iki katından fazlasına çıkartarak hem partimize hem de Cumhurbaşkanımıza layık olmaya çalışacağım. Bunun için de çok çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: Haber Kaynağı
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