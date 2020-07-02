AK Parti Grup Başkanvekili Turan: AK Parti Grubu tüm kararlığıyla teklifinin arkasında

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, AK Parti Grubu'nun tüm kararlığıyla barolara ilişkin kanun teklifinin arkasında olduğunu ve komisyon görüşmelerini yakinen takip edeceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugün TBMM Adalet Komisyonunda görüşmelerine başlanacak barolara yönelik düzenleme içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında değerlendirmede bulundu.

"Derdimiz barolarda daha özgürlükçü, örgütlenme hürriyetine, fikir hürriyetine imkan tanınması ve barolar birliğinde eşit temsilin sağlanması." diyen Turan, ayrıca teklifin, kılık kıyafet serbestisi, avukat yargılamalarının istinaftan Yargıtay'a taşınabilmesi, avukatların ilk 5 yıl kesintilerinin yüzde 50 ile sınırlanması gibi birçok önemli konuyu da içerdiğini anımsattı.

'Bazı barolar kimseye faydası olmayan alışkanlıklarını bir kez daha gösterdi'

Sürecin başından itibaren ilgili tüm kesimlerle görüşmeye, fikirlerinden istifade etmeye gayret ettiklerinin altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Diyalog yerine meydanları tercih eden bazı barolar, yıllardır süregelen ve kimseye faydası olmayan alışkanlıklarını bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar mesleki gelişime hiçbir katkı sağlamayanlar, mesleki konular dışında birçok konuyla ve milletimizi yaralayan konularla gündem olanlar, bu süreçte de yine eski alışkanlıklarını sergiledi. Ümit ediyorum bugünkü komisyon görüşmeleri bu kötü örneklerin hatırlandığı değil aklın, sağduyunun ve nezaketin hakim olduğu, gerilimden uzak herkesin fikrini medenice ifade ettiği bir çalışma ortamı olur. Herkesin buna katkı sağlamasını, tarihe geçecek görüşmelere saygınca tanıklık etmeye imkan vermesini bekliyoruz. Tüm partilerin katkısı son derece önemli."

Komisyonun, bugün ya da yarın görüşmelerini nihayete erdirmesi halinde, haftaya da Genel Kurul görüşmelerine başlanacağını ve hafta sonuna kadar bu önemli teklifin yasalaşmış olacağını kaydeden Turan, "AK Parti Grubu, tüm kararlığıyla teklifinin arkasındadır ve komisyon görüşmelerini yakinen takip edecektir. Şimdiden görüşmelerin ve teklifin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.