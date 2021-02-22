  • BIST 1.551
  • Altın 407,597
  • Dolar 7,0400
  • Euro 8,5518
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

AK Parti Hakkari 7’nci Olağan Kongresi yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı Hakkari AK Parti 7'nci Olağan İl Kongresi’nde Abdulmutalip Özbek, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı’na seçildi.
AK Parti Hakkari 7’nci Olağan Kongresi yapıldı

Hakkari Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Ayalan, AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Hakkari eski milletvekili Hakkı Töre, eski dönem İl Başkan Yardımcısı Allattin Parlak, AK Parti İl Koordinatörü Hatice Merve Tatar,  ilçe belediye başkanları, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti geçmiş dönem il, ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve delegeler katıldı.

Tek liste ile gidilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti’deki her bir bireyin hava hareketinin neferleri olduğunu belirterek, "Biz bir dava hareketinin neferleriyiz ve bizim bir davamız var. Bu davanın neferleri olarak Türkiye’nin yarınlarını daha aydınlık hale getirmek için uğraş veriyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle bağlanarak, İl Başkanı seçilen Abdulmutalip Özbek ve il yönetimine başarılar diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Iğdır'da PKK/KCK terör örgütüne destek sağladıkları belirlenen 8 kişi tutuklandı22 Şubat 2021 Pazartesi 21:58
  • 'Türki Lala' ekibinden Abdurrahman Peşaveri'nin kabrine ziyaret22 Şubat 2021 Pazartesi 21:33
  • Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı22 Şubat 2021 Pazartesi 21:32
  • Diyarbakır annelerinden, Şehit Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesine taziye ziyareti22 Şubat 2021 Pazartesi 21:31
  • Emine Erdoğan, İzmir'de depremzedeleri ziyaret etti22 Şubat 2021 Pazartesi 21:31
  • İran depreminin hissedildiği Van'da hayatını kaybeden 10 kişi için anma programı22 Şubat 2021 Pazartesi 18:10
  • İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk22 Şubat 2021 Pazartesi 17:58
  • Çanakkale’de caddeler dolup, taştı22 Şubat 2021 Pazartesi 17:58
  • Tunceli'de 'Eren-7 Munzur' operasyonu; 2 sığınak imha edildi22 Şubat 2021 Pazartesi 17:09
  • 'Beyaz gelinliği'ni giyen Çıldır Gölü doyumsuz manzaralar sunuyor22 Şubat 2021 Pazartesi 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti