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AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı

AK Parti Hani İlçe Başkanlığına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı

Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Zirve Mahallesi Orman Caddesi'ndeki AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Saldırı esnasında bazı partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, parti binasında hasar oluştu.

Saldırının ardından polislerin yaptığı çalışmayla molotofkokteylini atan M.E. ile ona gözcülük yapan Ş.B. tespit edilerek gözaltına alındı. M.E'nin, terör örgütü PKK'ya katılım yapmak isterken yakalandığı ve terör örgütü propagandası yapmaktan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

Saldırı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kişinin elindeki molotofkokteylini yakıp ilçe başkanlığına atması ve ardından hızla kaçması görülüyor.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, saldırının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz. Terör odaklarının ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahede etmekteyiz."

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