  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: Hassa üzümünü marka haline getireceğiz

HATAY'ın Hassa ilçesinde, üzüm hasadı yapıldı. Hasada katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa üzümünün Roma mozaiklerine dahi işlenmiş önemli bir lezzet olduğuna dikkati çekerek, marka haline getirileceğini söyledi.
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: Hassa üzümünü marka haline getireceğiz

Hassa üzüm hasadı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Mehmet Karataş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ile vatandaşların katılımıyla yapıldı. Topladığı üzümleri kasaya koyan Yayman, Hassa üzümünün kentte yetiştirilen üzümün yüzde 95'ini karşıladığını söyledi. Hassa'da üzümün tarih boyunca şifa ve lezzet kaynağı olduğuna dikkat çeken Milletvekili Yaymam, bölgedeki arkeolojik kazılarda bulunan 2 bin yıl öncesine ait Roma mozaiklerinde de üzüm motifi bulunduğunu kaydetti. Yayman, "Hassa üzümü lezzeti, kokusu, rengi ve enfes tadıyla muhteşemdir. Herkes tatmalıdır. İnşallah bu yıl fiyat da güzel olacak ve çiftçimizin yüzü gülecek" dedi. 

Rekoltenin yüksek beklendiğini vurgulayan Yayman şöyle konuştu:

"Burada yaklaşık 50 bin dekarlık alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Bu yıl için dekar başına yaklaşık 2 bin ton rekolte bekliyoruz. Yıl sonu üzüm hasadı beklentimiz 100 bin ton civarında. Bu yıl yağışların iyi geçmesi ve havaların sıcak olmasından dolayı üzümlerimizdeki kalite geçen yıllara göre çok daha iyi. Hatay üzüm üretiminde Türkiye’de 9'uncu sırada yer alıyor. Hassa üzümünü daha çok tanıtıp marka haline getireceğiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz Büyükelçi Chilcott: Demre ve Kaş harika yerler29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:32
  • AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: Hassa üzümünü marka haline getireceğiz29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:30
  • Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine 'DHKP-C' tepkisi29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:21
  • Yeni NAVTEX ilanı29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:51
  • Maltepe'de ormanlık alanda yangınMaltepe'de ormanlık alanda yangın29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:49
  • Kariye Camii düzenlemelerin ardından ibadete açılacak29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:48
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Barosu'na tepki: Yazıklar olsun29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:46
  • Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:45
  • İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:44
  • Şemdinli'de görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir asker şehit oldu29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti