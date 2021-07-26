AK Parti heyeti Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da şehitliklere ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Mezara çelenk bırakan Kurtulmuş, ardından 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'na ve Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin temsili mezarlarının yer aldığı Bakü Türk Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Şehitlik anıtlarına çelenk bırakan Kurtulmuş, Bakü Türk Şehitliği anıt defterini imzaladı.

Kurtulmuş, şehitlik ziyaretleri sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) arasındaki ilişkileri teyit etmek ve daha da güçlendirmek için Azerbaycan'a geldiklerini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında mükemmel ilişkilerin devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, 44 gün süren şanlı mücadelede Türkiye halkının bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında yer aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren Azerbaycan'ın Karabağ'daki işgali sonlandırması için verdiği mücadeleye destek olduğunu dile getirdi.



Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in duruşu ve halkın cesareti dolayısıyla uzun yıllar süren işgalin sonlandırıldığına dikkati çekerek, savaşta şehit düşenlere rahmet diledi.

"Sorunları konuşarak, görüşerek çözebilmek gerekir"

Türkiye ve Azerbaycan'ın müşterek kararlılığıyla bölgenin barış ve esenlik bölgesi haline gelmesi için tüm güçleriyle gayret sarf edeceklerinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ermenistan, sorunları çözmek için bölge dışındaki ülkelerden destek almak alışkanlığından vazgeçmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın Karabağ zaferi sonrasında önerdiği 6 ülkenin Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın müşterek platform oluşturarak bölgedeki sorunları kendi aralarında çözmelerinin en doğru yol olduğu kanaatindeyim. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözülmesinin yolu da savaştan sonra sağlanan sulh ortamının devam ettirilmesidir.

Sorunları konuşarak, görüşerek çözebilmek gerekir. Ermenistan'a tavsiyemiz şudur; başka ülkelere güvenerek, başka ülkelerdeki diasporasının gücünü kullanarak Azerbaycan'a karşı bir gerginlik oluşturulmasının Ermenistan halkına da bir faydası olmadığını artık anlamış olmaları lazım. Bundan sonraki süreçte Ermenistan'ın daha temkinli davranmasının kendilerinin geleceği bakımından da daha doğru olduğunu görüyorum. Böyle olacağını ümit ediyorum."

AK Parti heyetinde, Kurtulmuş'un yanı sıra Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç ve bazı genel merkez yetkilileri hazır bulundu.