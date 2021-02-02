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AK Parti heyeti sel felaketinin yaşandığı İzmir'de temaslarını sürdürdü

AK Parti İzmir milletvekilleri ve il teşkilatı, selde yoğun şekilde etkilenen ilçelerde incelemelerde bulundu, mağdur olan vatandaşları ziyaret etti.
AK Parti heyeti sel felaketinin yaşandığı İzmir'de temaslarını sürdürdü

İzmir'de, yaşanan sel felaketinin ardından  Ak Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli selden yoğun bir biçimde etkilenen Karşıyaka, Karabağlar, Buca, Bayraklı ve Konak'ta incelemelerde bulunarak, mağdur vatandaşları  ziyaret etti. Öte yandan, AK Parti 30 İlçe Başkanı ve teşkilat üyelerinin katıldığı inceleme ve ziyaretlerde, vatandaşların dilek ve talepleri alındı. 

‘7-24 TEYAKKUZDAYIZ’

Sel baskınlarından olumsuz etkilenen vatandaşlar ve esnaflar ile işyerlerinde ve evlerinde bir araya gelerek bilgi aldıklarını, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Kerem Ali Sürekli,  “İzmir bir felaketle daha karşı karşıya kaldı. Değerli İzmir Milletvekillerimiz ve teşkilat yöneticilerimizle gün boyu sahadaydık. Son Başbakanımız Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Vekilimiz Hamza Dağ bizleri ve yetkilileri arayarak adım adım bilgi alırken,  Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Tüm çalışmaları yakından takip ediyorlar.  Sel mağduru vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. İzmir'e geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu ve mağduriyetlerin hızla giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Sürekli, “ Başta Valiliğimiz olmak üzere Büyükşehir, ilçe belediyeleri, AFAD, Sosyal Hizmetler ve İl Sağlık Müdürlüğümüz 7-24 teyakkuz da. Bizler de öyle. Bu felaketten yara alan; yardım bekleyen her vatandaşımıza koordineli bir şekilde ulaşılıyor ve gereği yapılıyor. Şu anda yapılması gereken ne varsa ivedilikle hayata geçiriliyor. İnşallah, İzmir'imizin ve ülkemizin yaşadığı son felaket olur" diye konuştu.

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