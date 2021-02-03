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AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Ayaz yeniden seçildi

IĞDIR'da 7'incisi yapılan AK Parti İl Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden seçildi.
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Ayaz yeniden seçildi

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Gürcan, Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Van Milletvekili İrfan Kartal ve partililer katıldı. Kongrede partililere hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Siyaset millet iradesini sandıktan alır ve devlet iradesine yansıtır. Miller iradesi tek egemen iradedir. Biz bu siyaseti kendi irademize ve millet iradesine sahip çıkmak adına yapıyorsak o halde iradesine sahip çıkmayanlara, iradesi olmayanlara, kendi iradesiyle hareket etmeyenlere, millet iradesine saygı duymayanlara siyasetçi diyebilir miyiz? Bugün bizim karşımızda siyaset yaptığını söyleyenler öncelikle şunu bilmeliler; siyaset meşru bir zemine yapılır. Yani siyaset yapan kişi devleti, devletin kurallarını, anayasayı, seçilmiş hükümeti meşru görmek durumundadır. Valiye, kaymakama militan diyen, hakime, savcıya satılmış diyen, gazeteciye yandaş diyen, sanatçıya hakaret eden, öğretmene, çiftçiye hakaret eden, anayasayı, Cumhurbaşkanını gayri meşru ilan eden bir anlayışın sahiplerine siyaset yapıyorlar, siyasetçi diyemeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla konuştuğu genel kurulda, il başkanlığına mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden seçildi.

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