AK Parti İl Başkanlığı'ndan "sandık tamam" projesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerine yönelik başlatılan "Sandık Tamam" projesi kapsamında, Bağcılar'da teşkilat yönetimi ve sandık görevlileri ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerine yönelik başlatılan "Sandık Tamam" projesi kapsamında, Bağcılar'da teşkilat yönetimi ve sandık görevlileri ile bir araya geldi. Kabaktepe, Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşma yaptı.



"SAVAŞA DEĞİL SEÇİME HAZIRLANIYORUZ"



Demokrasinin tecelli edeceği günün seçim günü, tecelli edeceği yerin ise sandıklar olduğunu söyledi. Seçim hazırlıkları süreciyle ilgili konuşan Kabaktepe, "İki tane hususun altını çizmek istiyorum. Niye biz 'sandık tamam' diye bir çalışma yapıyoruz. Birincisi, demokrasimizin tecelli edeceği gün seçim günüdür. Onun tecelli ettiği yer de sandıklardır. Dolayısıyla demokrasiye saygımız, insanımıza saygımız ve siyasal sistemi bir seçim yarışı olarak gördüğümüz için sandıkla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Yani birileri gibi savaşa değil seçime hazırlanıyoruz. Ülkemizdeki birlikteliği, beraberliği, kardeşliği bozacak söylemleri değil tam tersine hep beraber Türkiye olmanın gereğini ortaya koyarak, demokrasi ve hukuk içinde kalarak seçim çalışmalarımızı yürütmeye gayret ediyoruz" dedi.





"TAM BAĞIMSIZLIĞA SAHİP ÇIKTIK"



Kabaktepe, İstanbul'da yaklaşık 50 bin sandık görevlisinin evini ziyaret ettiklerini, bu ay sonu itibarıyla bu rakamın 62 bini bulacağına inandığını ifade etti. 2023 yılının Türkiye'deki en önemli seçim dönemlerinden biri olacağına değinen Kabaktepe, "İnsan lekeye düşman olmaz, gömleğe düşman olmaz. Niye bunu söylüyorum, şunun için söylüyorum; Cumhuriyetimiz kurulurken üç temel yaklaşımımız vardı. Bir, Misakı milli diyorduk ve onu sahip çıktık, halen de sahip çıkıyoruz. İki, istiklal-i tam diyorduk, yani tam bağımsızlık diyorduk, ona sahip çıktık. Onun için Türkiye'nin her yerinden, hep beraber kurtuluş mücadelemizi verdik. O mücadelenin neticesinde hiç sömürgeleştirilmeyen bu topraklarımızda yeniden ezanımızın dinmeyeceğini, bayrağımızın inmeyeceğini yedi düvele gösterdik. Tam bağımsızlığa sahip çıktık ve 'milli egemenlik' dedik. 'Bu toprakların içerisinde biz kendi kararlarımızı kendimiz alırız, milletimizin taleplerini politikaya ve siyasete çeviririz' dedik. Ama ne yazık ki geldiğimiz bugünkü noktada Türkiye'mizin ana muhalefet partisi bu söylediğim üç hususla ilgili sanki gömleğe düşman, lekeye düşman değilmiş savını göstererek, tezkere dahil olmak üzere birçok konuda Misakı Milli'ye de tam bağımsızlığa da ihanet edecek davranışlar içerisine girmiştir." ifadelerini kullandı.





"İNSANIN BIRAKABİLECEĞİ MİRAS İKTİDARI DEĞİLDİR"



CHP'nin tehdit dili kullandığına dikkati çeken Kabaktepe, şöyle devam etti:



"Vatandaşlarımız, memurlarımız, öğretmenlerimiz, iş insanlarımız tehdit ediliyor. Diyorum ki 'Bakın, ne olursa olsun eğer bir yanlış görüyorsanız benim gömleğimde, o gömlekteki lekeyi çıkarın.' Bu vatan, bu bayrak, bu sınır, bu ezan hepimizdir, biz hep beraber Türkiye'yiz. İnsanları ayrıştırmayın, biz diyoruz ki 'Aynı sofraya oturun, parti, siyasi düşünce, etnik ayrım gözetmeden hep birlikte Türkiye olmayı başaralım.' diyoruz. Önemli olan budur, seçimi kazanmak ikincil bir şeydir. Birincil şey, bu ezanı ve gökte dalgalanan bu bayrağı bu topraklardan indirmemek ve söndürmemek. Onun için buradan muhalefete tekrar sesleniyorum. Diyorum ki 'Lütfen seçimi bu hukuk içerisinde, bu demokratik olgunluk içerisinde, savaş gibi değil, seçim gibi algılayarak yapın. Kazanmak için değerlerimizi, kardeşliğimizi, dirliklerimizi zedeleyecek söylemlerden kaçının. İnsanın bırakabileceği miras iktidarı değildir, davranışlarıdır, yaklaşımlarıdır, söylediği sözlerdir. Geleceğe hem örnek olarak hem de miras olarak bu iyilikleri bırakın çağrısında bulunuyorum."



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Şengül Karslı ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de programda konuşma yaptı. Toplantı ardından teşkilat üyeleri ve sandık görevlileriyle fotoğraf çektiren Kabaktepe, ilçedeki bazı sandık görevlilerinin ev ve işyerlerini de ziyaret etti.