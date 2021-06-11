AK Parti İl Yönetiminden gazetemize ziyaret

AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyeleri, gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette insan hakları ihlalleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyeleri gazetemize ziyaret gerçekleştirdi.

İnsan hakları biriminden sorumlu AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, İl Başkan Yardımcıları Mehmet Aktosun, Fatma Köse ve İl Kadın Kolları Yönetmen Kurulu üyesi Ceren Türkdili'yi Haber Müdürümüz Adem Orman ve muhabirimiz Osman Akdoğan ağırladı.

İNSAN İHLALLERİ KONUSUNDA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette insan hakları ihlalleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu. İnsan hakları biriminden sorumlu AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, parti olarak insan ihlalleri konusuna önem verdiklerini ve bu konuda çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Ziyaret sonrası AK Parti Ankara Yönetim Kurulu üyeleri ile gazetemiz çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA