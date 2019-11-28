AK Parti ile ABB arasında ‘sosyal yardım’ tartışması

AK Partili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) yardım alanların belediyeden aranarak yardımın devam etmesi için AK Parti’den istifa edip başka partilere üye olmaları konusunda tehdit edildikleri söyledi, ABB, ispat edilmeli cevabını verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti ile yönetim arasında sosyal yardım tartışması yaşandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) sosyal yardım alan bazı vatandaşların belediyeden telefonla arandığını ileri sürdü. Şahin, “Eğer yardımlardan yararlanmaya devam etmek istiyorlarsa AK Parti’den istifa edip başka bir partiye üye olmaları söyleniyor” iddiasında bulundu. Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: “CHP tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımları konusunda çok çirkin ve utanç verici hadiseler yaşanıyor. Geçmiş yıllarda sosyal yardım alan hemşehrilerimiz belediyeden birileri tarafından aranıyor ve kendilerine eğer yardımlardan yararlanmaya devam etmek istiyorlarsa AK Parti’den istifa edip başka bir partiye üye olmaları söyleniyor. Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar.

ANKARALILARI AYRIŞTIRIYORLAR

AK Parti’den istifa ettikten sonra üye olmalarını istedikleri parti de ilçeden ilçeye değişiyor. Bazı ilçelerde CHP, bazı ilçelerde de CHP’nin ittifak ortağı olduğu başka bir parti adres gösteriliyor. Fakir fukaranın, garip gurebanın partisine bakılır mı? İhtiyaç sahibinin siyasi görüşüne bakılır mı? Zorda olanın yaşam tarzına, görüşüne, düşüncesine bakılır mı? Ama bunların tıyneti bu; bozuk, çarpık. Bölücülük, ayrımcılık iliklerine işlemiş. Dün sağcı-solcu, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar diye insanları kamplara bölüyorlardı, bugün de siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa tabi tutuyorlar. Ankara’yı, Ankaralıları ayrıştırıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan, Ankaralılarla hesaplaşmaktan vazgeçmeli. CHP’li Mansur Yavaş bir an önce bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli ve bu ayıbı temizlemeli.”

BELEDİYEDEN ŞAHİN’E YANIT

ABB ise Fatih Şahin’in iddiasına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Açıklama şöyle: “AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Sayın Fatih Şahin, sosyal medyada yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yardım alan ailelerin aranarak, yardımın devam etmesi için vatandaşların AK Parti üyeliğinden istifa edip başka partilere üye olmaları konusunda zorlama yapıldığını iddia etmiştir. Kendisine siyasi kariyer planı yapmak için Başkanımız Sayın Mansur Yavaş hakkında sürekli mesnetsiz iddialarda bulunan Sayın Şahin, iftira içeren söylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. Tüm Türkiye tarafından yakından takip edildiği üzere Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, hiçbir Ankaralıyı ayırt etmeden hizmet edeceğine söz vermiş ve millet iradesiyle seçimi kazanmasının ardından bu duruşunu sürdürmüştür. Ankara’da her ilçede muhtarlar ve vatandaşlarla buluşan; her gittiği yerde bir oy ajandası taşımadığını defaatle bildiren Başkanımızın, herkese eşit derecede hizmet götürdüğü tüm vatandaşlarımızın malumudur.

İSİMLER TEK TEK AÇIKLANMALI

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yeni dönemde kimseyi ayırt etmeksizin çalışmalarını sürdürmektedir, sürdürecektir. Sosyal yardımlar da yine ilgili birimlerimizce aynı duyarlılıkla sürdürülmektedir. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, kendi personeline dahi istedikleri sendikaya üye olmaları ve bir zorlama olması halinde derhal kendisine bildirilmesi konusunda genelge yayınlayan tek Başkan’dır. Bilgisi dışında gelişen bir hatalı uygulama olduğunda da derhal müdahale edildiğinin en yakın şahidi Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki tüm partilerin gruplarıdır. Hâl böyle iken, bu iftira siyasetinin Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın üzerine yapışmayacağı ve iftira atanların yine ellerine bulaşacağı bellidir. Böyle bir durum varsa ispat edilmeli, bu isimler kamuoyuna tek tek açıklanmalıdır.

YAŞANMIŞSA DA MÜDAHALE EDECEĞİZ

Tüm kamuoyunca bilinmelidir ki, Başkanımızın bilgisi dahilinde olmayan bir durum yaşanmış ise de, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da derhal müdahale edilecektir. Son yerel seçimlerde aziz milletimizin sandıkta verdiği net mesajdan da anlaşılacağı üzere artık Ankara’da insanlar bereket, huzur ve mutluluk istemektedir. Başkent’in artık kısır çekişmelere, iftira siyasetine ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş hakkında sürekli gündem devşirip kendine kariyer yapmayı hedefleyenlere ayıracak vakti yoktur. Bu siyaseti ısrarla sürdürmenin Başkent Ankara’ya bir faydası olmadığı gibi, kendilerine de fayda getirmeyeceği ve millet vicdanında mahkum olacakları açıktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına, Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın ortak aklı önceleyen, şeffaf, katılımcı, denetlenebilir ve herkese eşit mesafedeki yönetim anlayışı ile ara vermeden devam edecektir.”