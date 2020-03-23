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AK Parti, infaz düzenlemesini CHP ve İYİ Parti'ye sundu

AK Parti, infaz düzenlemesini incelemeleri için CHP ve İYİ Parti'ye sundu
AK Parti, infaz düzenlemesini CHP ve İYİ Parti'ye sundu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'de görülmesi üzerine tedbir seviyesi, üst düzeye çıkarıldı.

Yayınlanan çeşitli genelgelerle, insanların toplu olarak bir arada bulunmasını engellemek için birçok işletme geçici süre ile kapatıldı.

VİRÜS ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI

Alınan tedbirler kapsamında, Meclis'te bekleyen infaz düzenleme yasası da gündeme geldi.

Koronavirüsle mücadele toplantılarında gündeme gelen konu hakkında AK Parti, hazırlıklarını tamamladı.

CHP VE İYİ PARTİYE SUNULDU

AK Parti tarafından hazırlanan infaz düzenlemesini, incelemeleri için CHP ve İYİ Parti'ye sundu.

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