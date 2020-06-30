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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından '100 bin yeni üye' kampanyası

Yeni üyeler kazandırmak için başlatılan yeni üye kampanyası kapsamında açılan "akuyelikistanbul.org" sitesinden, online başvuru yapılabilecek.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından '100 bin yeni üye' kampanyası

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "100 bin yeni üye" kampanyası başlattı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kampanya 39 ilçede eş zamanlı başlatıldı.

Partinin İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın öncülüğünde yeni üye çalışmaları devam ederken, geçen yıl kasım ve aralık ayında 75 bin, ocak ayında da 45 bin olmak üzere toplam 120 bin yeni üye kazandırıldı.

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Başvurular online yapılabilecek
Dijitalleşme yatırımlarını hız kesmeden sürdüren AK İstanbul İl Teşkilatı, "akuyelikistanbul.org" isimli dijital platformu hizmete açtı. Yeni üye olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını online olarak da yapabilecek. Web sitesi üzerinden alınacak ön başvuruların akabinde, başvuru sahiplerinin ikamet ettiği yere göre ilçe teşkilatları tarafından üyelik işlemi tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayram Şenocak, AK Partili olmanın her şeyden önce bir davaya sevdalanmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Davamız, kendi medeniyet değerlerimize yaslanıp, milletimizin sevinç, onur ve mutluluğunu esas alarak Türkiye'yi birlik, beraberlik, kardeşlik ve tam bağımsızlık içinde hakkettiği en yüksek konuma ulaştırmak ve bu uğurda göstereceğimiz çabayla Hakk'ın rızasına, milletimizin duasına talip olmak davasıdır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolunda seni de aramızda görmek istiyoruz. Ailenizde veya çevrenizde partimize üyeliği bulunmayan herkesi AK Partimize üye olmaya, ailemize katılmaya davet ediyoruz. Çünkü üye olmak, 'Bu güzel davada ben de varım' demenin en somut şekli, bu güzel yolda farklı ve nitelikli bir sorumluluk üstlenmeye dair en güzel irade beyanıdır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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