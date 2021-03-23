  • BIST 1.377
  • Altın 439,359
  • Dolar 7,8430
  • Euro 9,3068
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

AK Parti İzmir teşkilatı büyük kongre için Ankara'ya gidiyor

AK Parti İzmir teşkilatı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek 7'nci Olağan Büyük Kongre’ye katılmak üzere bu akşam otobüslerle Başkent'e doğru yola çıkacak.
AK Parti İzmir teşkilatı büyük kongre için Ankara'ya gidiyor

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda, tüm il yöneticileri, ana kademe, kadın ve gençlik kolları, ilçe başkan ve yöneticileri ile delegeler, çok sayıda otobüsle yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 7'nci Olağan Büyük Kongre’ye katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sloganı, ‘Türkiye için güven ve istikrar’ olan büyük kongrenin önemli bir milat olacağını belirterek, tam kadro ve büyük bir coşkuyla yola çıkacaklarını söyledi.

'AK PARTİ VAAT DEĞİL, İCRAAT PARTİSİDİR'

Büyük kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerine yönelik bir yol haritası açıklayacağına dikkat çeken Sürekli, “Heyecanımız da hedeflerimiz gibi büyük. 19 yıldır milletin ve hizmetin partisi olarak yoluna tavizsiz devam eden partimiz, 7’nci Olağan Büyük Kongre'de de yine geleceğe dönecek. Bizler de bu davanın gönüllüleri olarak bu büyük coşkuyu ve tarihi günü yaşayacağız. İzmir'den büyük umutlarla yola çıkıyoruz ve 2023 yol haritamızla geri döneceğiz. Bu kongre, ülkemiz hatta dünyaya yön verecek önemli kararların işaret edileceği tarihi bir platform olacak ve biz de liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olacağız. Davasından ve yolundan asla sapmayan partimiz, milletimizin de inanç ve desteği ile güçlenerek yoluna devam edecektir. Büyük kongremiz bu yenilenme sürecinin vizyonunu ortaya koyacak ve hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. AK Parti vaatlerin değil, icraatların partisidir. Bu hep böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Milletinin hizmetkarlığından ödün vermeyecek, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu yolda önemli bir mihenk taşı olacağına inandığımız büyük kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Valiliği'nden 'kar' uyarısı23 Mart 2021 Salı 16:05
  • Fahrettin Altun'dan Lütfü Türkkan’a net cevap23 Mart 2021 Salı 16:01
  • İzmir'de denetim sırasında saldırıya uğrayan 3 zabıta memuru hastaneye kaldırıldı23 Mart 2021 Salı 15:15
  • Arnavutköy'de kaza: 4 yaralı23 Mart 2021 Salı 14:50
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Sıfır Atık Projesi'nin BM Kalkınma Programı'ndan ödül aldığını duyurdu23 Mart 2021 Salı 14:44
  • PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu23 Mart 2021 Salı 14:44
  • Palandöken'deki turizmciler salgına rağmen kış turizmi sezonundan memnun23 Mart 2021 Salı 14:43
  • Yozgat'ta hortum hasara neden oldu23 Mart 2021 Salı 14:43
  • Adalet Bakanı Gül'den dikkat çeken açıklama23 Mart 2021 Salı 14:26
  • Kiraladığı dairesine çilingir yardımıyla giren ev sahibi ve akrabalarına 10 ay hapis cezası23 Mart 2021 Salı 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti