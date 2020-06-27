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AK Parti Kadın Kollarından 81 ilde 'Bir Kap Su Bir Kap Mama' kampanyası

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamasıyla kadınlar, sokak hayvanları için ortak çağrıda bulundu.
AK Parti Kadın Kollarından 81 ilde 'Bir Kap Su Bir Kap Mama' kampanyası

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca organize edilen basın açıklamasına, 81 ildeki AK Parti kadın kolları başkanlıkları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İl Kadın kolları başkanlarının okuduğu açıklamada, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal duyarlılığın artırılması vurgulandı.

Yurt genelinde gerçekleştirilen etkinliklerde kadınlar, sokak hayvanlarının beslenme, barınma ihtiyaçlarını ve varlıklarının hatırlanmasını sağladı.

AK Partili kadınlar, etkinlik kapsamında barınma evlerini ziyaret ederek, sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşıladı ve çocuklarıyla beraber etkinliğe destek oldu.

Sokak hayvanları için belirli günlerde "Bir kap su, Bir kap mama" kampanyasıyla sokak hayvanlarına destek olan AK Partili kadınlar, bütün hayvan gönüllülerine seslenerek, kapılarının önüne su ve mama bırakmalarını talep etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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