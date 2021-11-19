AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İmran Kılıç kimdir?

Kahramanmaraş'ta 1957 yılında doğan Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.

İmran Kılıç için taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden çok değerli yol arkadaşımız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Kahramanmaraş Milletvekilimiz, değerli ağabeyimiz İmran Kılıç Hocamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında şunları kaydetti:

"AK Parti Kahramanmaraş milletvekilimiz, dava ve yol arkadaşımız İmran Kılıç'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, " Kahramanmaraş Milletvekilimiz sayın İmran Kılıç'ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. İmran ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekânını cennet makamını ali eylesin." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Milletvekilimiz sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum İmran Bey'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun inşallah."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Kahramanmaraş Milletvekili değerli dostum İmran Kılıç Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, tüm yakınlarına ve AK Parti camiasına başsağlığı, sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"Çok üzgünüz"

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hayatını kaybeden Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kahramanmaraş Milletvekili, kıymetli arkadaşımız İmran Kılıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise mesajında "Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok üzgünüz. Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahramanmaraş Milletvekili sayın İmran Kılıç'ın vefat haberinden derin bir üzüntü duydum. Sayın Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Bey, dar-ı bekaya yürüdü. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, makamı âli olsun." paylaşımında bulundu.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı mesajları

TBMM Genel Kurulunda Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve siyasi partilerin grup başkanvekilleri, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı mesajlarını iletti.

Genel Kurulda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine verilen aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meclis'in en müdavim milletvekillerinden" olarak nitelendirdiği İmran Kılıç'ın, aşı olmasına rağmen Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık bir aydır devam eden koronavirüs mücadelesi sonucunda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Özkan, "Allah mekanını cennet eylesin, ruhu şad olsun. Rabbim, aziz milletimizin ve bütün sevdiklerinin, ailesinin bunu inşallah sabrı cemil ile karşılamasını nasip eylesin. İmran Hocamız, gençlik mücadelesinden beri talebe yetiştirmekle uğraşan, ülkesi ve milletiyle ilgili kurmuş olduğu hayalleri hayata geçirme gayreti içerisinde olan, müstakim, sözünün eri ve her daim hakkın ve hukukun mücadelesinde yer almış bir büyüğümüzdür." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, herkesin çok üzgün olduğunu dile getirerek, Kılıç'ın, Meclis'e en düzenli gelen, oturduğu yer hiç değişmeyen, İçtüzüğün tanıdığı imkanlarla kendi görüşlerini ve özellikle önemsediği günleri, yıl dönümlerini kaçırmadan söz haklarını kullanan bir milletvekili olduğunu kaydetti. Kılıç'ı, ilk aşısının ardından alerjik reaksiyon nedeniyle tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde CHP Grubu adına ziyaret ettiğini anlatan Özel, "Aramızda hoş bir diyalog olmuştu. 'Meclis kaçta kapanır?' diye sorana, 'Özgür Bey, sarı çantayı ne zaman yollarsa 5 dakika sonra kapanıyor. Çanta gitmeden kapandığına inanmıyorum.' deyip takılmıştı bana." ifadelerini kullandı.

Özel, Kılıç ile ilk doz aşısının ardından gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "İkinci ve üçüncü doz aşılarını olursa içinin rahat edeceğini söylüyordu ama herhalde ikinci ve üçüncü dozu olamadan Kovid'e yakalandı. AK Parti Grubu'nun, ailesinin, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun. Bu kubbenin altından hepimiz geldik, hepimiz gideceğiz. Herkes bir gün göçecek. İmran Hoca gibi herkese Allah arkasından güzel, biraz önce içer,de hepimizin konuştuğu gibi iyi konuşulmayı, hayırla yad edilmeyi nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kılıç'ı oturduğu sıralardan anımsadığını, zaman zaman havalimanında karşılaştığı ve muhabbet edebildiği bir milletvekili olduğunu dile getirerek, "Çok üzgünüm. Korona can almaya devam ediyor. Kovid-19 belası, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her gün insanlarımızın toprağa düşmesine sebep oluyor. Umarım en kısa zamanda bu hastalıkla bütün dünya gibi biz de baş edebiliriz." dedi.

Kılıç'ın ailesine, sevenlerine başsağlığı dileyen Beştaş, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. AK Parti camiasına da özellikle başsağlığı, sabır diliyorum, acılarını paylaşıyorum. Acı hepimizindir, sonuçta TBMM'den bir milletvekilimizin vefatı söz konusu." şeklinde konuştu.

"İnançlarını savunurken sert ve tavizsiz, özel hayatında son derece hoşgörülü"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile kısa süre önce Kılıç'ın durumunun ağır olduğunu konuştuklarını ve şifa bulması için dua ettiklerini anlattı.

Bülbül, Kılıç'ın her zaman müspet meseleleri dile getiren, iyi ahlakı, doğru insan olmayı, ülke tarihini ve değerlerini hatırlatan çok kıymetli bir büyük olduğunu vurgulayarak, "Son derece üzüntülüyüz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisini iyi tanıdık, iyi bildik. Bizler ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Bizlerden yana hakkımız helal olsun. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kılıç'ın, inançlarını savunurken sert ve tavizsiz ama özel hayatında son derece hoşgörülü olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "Çok gergin atmosferde tartışırken bile Kılıç'ın bir dakikalık söz alışı, TBMM'nin tansiyonunu aşağıya çeker ve atmosferini değiştirirdi. TBMM'de bulunan herkesin başı sağ olsun. AK Parti camiasına da başsağlığı diliyorum. Her şeyden önemlisi ailesine sabrı cemil, kalanlara uzun ömür ve selamet nasip etsin. Acımız ortaktır, yürekten paylaşıyoruz. Kabri nur, ruhu şad ve mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de İmran Kılıç ile Diyanet Teşkilatı'nda beraber çalıştıklarını, daha sonra TBMM çatısı altında beraber olduklarını anlattı. Herkesin çok üzüldüğünü belirten Güneş, "Başımız sağ olsun. Cenabıhak, rahmetini bol, makamını cennet eylesin." dedi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Kılıç'ın ailesine sabrı cemil, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Grubu ile TBMM üye ve çalışanlarına başsağlığı dileyen Erdoğmuş, "Her nefis, her can, her an ölümü tadıcıdır gerçeği sadece yaşamını kaybedenle ilgili değil, buna şehadet edenlerle ilgili bir mesajdır. Suskun ama hakikatin hakikati diye tanımlayacağımız şey ölümdür. Sessizdir ama gerçeğin ta kendisidir. Bugün o gerçek burada, aramızda tecelli etti. Cenabı Allah geride kalanlara dert, keder vermesin. Bu mevcut beladan halas olmayı, ülkemizi ve insanlığı da bu vebadan kurtarmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Erdoğmuş, daha sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 23 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Birleşimin kapanmasının ardından milletvekilleri, AK Parti Grubu sıralarına giderek taziye dileklerini iletti.