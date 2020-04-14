  • BIST 97.767
  • Altın 374,396
  • Dolar 6,7688
  • Euro 7,4075
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

AK Parti koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri meclise sundu: 15 maddeden oluşuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri meclise sundu: 15 maddeden oluşuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeleri içerdiğini belirten Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk: Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik14 Nisan 2020 Salı 11:01
  • Bakan Varank: Bosch Bursa'daki yatırımını genişletecek14 Nisan 2020 Salı 10:59
  • Bakan Kasapoğlu: 20 bin 427 vatandaş yurtlardan ayrıldı14 Nisan 2020 Salı 10:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı 14 kanun Resmi Gazete'de14 Nisan 2020 Salı 10:30
  • Koronavirüs tedavisi gören Haydar Baş hayatını kaybetti14 Nisan 2020 Salı 10:04
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi14 Nisan 2020 Salı 09:57
  • Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastane bölgeye dönenleri karşılamaya hazır14 Nisan 2020 Salı 09:45
  • YÖK Başkanı Saraç, rektörlerle koronavirüs sürecini konuştu14 Nisan 2020 Salı 09:31
  • Bakan Kurum müjdeyi verdi: Bu yıl içinde teslim edilecek14 Nisan 2020 Salı 09:26
  • O sürücü yakalandı: 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi14 Nisan 2020 Salı 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti